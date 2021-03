Couture modehuis Ralph & Russo vraagt uitstel van betaling aan

Brits modehuis Ralph & Russo heeft uitstel van betaling aangevraagd. Oprichters Tamara Ralph en Michael Russo maken het nieuws bekend in een statement op de Instagram-pagina van het merk.

“Dit moeilijke besluit is genomen om het succes van het bedrijf te verzekeren en het bedrijf te herstructureren nadat de retail industrie hard is geraakt door de pandemie,” aldus het statement. “We zijn ontzettend trots op onze unieke positie in de markt als een van ‘s werelds meest exclusieve luxe merken. Een positie die we hebben bereikt door hard werk, vastberadenheid en liefde voor wat we doen. Het is onze bedoeling dat het bedrijf blijft draaien gedurende deze tijd en we blijven toegewijd aan het steunen van onze loyale wereldwijde clientèle en geweldige medewerkers.”

Surseance voor Ralph & Russo

Ralph & Russo werd in 2010 opgericht en het couture merk werd al snel een favoriet onder beroemdheden maar ook onder het Britse Koninklijk huis. Rondom de bruiloft van Meghan Markle en prins Harry waren er zelfs geruchten dat Ralph & Russo de trouwjurk zouden maken.

Het merk staat bekend voor de zeer vrouwelijke, glamoureuze, elegante en tijdloze stijl. Het modehuis werd in 2014 het eerst Britse gastlid van de Franse Chambre Syndicale de la Haute Couture.