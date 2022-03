CPB voorspelt grootste koopkrachtdaling in ruim veertig jaar

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in de nieuwste raming voor de Nederlandse economie een koopkrachtdaling van gemiddeld 2,7 procent voorspeld, zo blijkt uit een persbericht. In het ergste scenario daalt de koopkracht met 3,4 procent in 2022. Komt het gunstigste scenario uit, dan wordt de daling beperkt tot 0,6 procent.

Het CPB benadrukt dat onzekerheid de raming domineert. "De Russische inval in Oekraïne brengt naast veel leed, ook onzekerheid met zich mee. Het belangrijkste economische gevolg voor Nederland is op dit moment een nog hogere energieprijs," alds het planbureau. Op dit moment zijn andere mogelijke effecten nog beperkt. De stijging van de energieprijzen komt bovenop een forse inflatie. De inflatie wordt nu geraamd op 5,2 procent in 2022, aldus het CPB in de publicatie.

Pieter Hasekamp, directeur bij CPB, waarschuwt dat de gevolgen van de hogere energieprijs per huishouden zal verschillen. “We gaan er vanuit dat iedereen de hogere energierekening vroeger of later in zijn of haar portemonnee zal voelen. Maar of het een tik of een dreun is, hangt af van het aandeel van de energiekosten in het besteedbaar inkomen. Ik maak me wel echt zorgen over mensen met lagere inkomens, zeker als die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Dat soort effecten zijn niet zichtbaar in de standaard koopkrachtplaatjes.”