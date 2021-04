Craft Sportswear: “Juist nu willen we retailers optimaal ondersteunen”

Met een historie van ruim veertig jaar heeft Craft Sportswear zijn naam gevestigd in de sportwereld. Het merk veroverde de markt met professionele wieler- en hardloopkleding en breidde het assortiment uit met teamwear en schoenen, wat de groei in een stroomversnelling bracht. Om retailers optimaal te faciliteren en te ondersteunen werkt Craft samen met TCOG, Microsoft Gold ERP Partner.

Wie de collecties van Craft Sportswear van een aantal jaar geleden vergelijkt met die van nu, ziet een duidelijke ontwikkeling: ze zijn steeds kleurrijker geworden. Managing Director Adri Zwarthoff, die in het verleden werkzaam was voor het kleurrijke sportmerk O’Neill, is altijd een grote voorstander geweest van meer kleur in de collecties. “Voorheen was de functionele sportkleding die we ontwikkelden hoofdzakelijk uitgevoerd in zwart en wit. Inmiddels is het kleurengamma vrij groot en durf ik te zeggen dat we on-trend in plaats van trendvolgend zijn.”

Grote tak van sport

Daarnaast is het aanbod sterk verbreed, met als doel om ook de jongere consumenten te bereiken. Zo breidde Craft Sportswear uit met teamwear. “Dat is – letterlijk – een zeer brede tak van sport”, zegt Zwarthoff. “We hebben kleding op voorraad voor zo’n beetje alle denkbare teamsporten: denk aan korfbal, basketbal, voetbal, handbal, volleybal, veldhockey en tennis. Hiervoor beschikken we over grote magazijnen in Zweden en Duitsland, voor respectievelijk Noord- en Zuid-Europa. Van daaruit kunnen we binnen twee dagen aan retailers leveren. Daarnaast hebben we een kleine voorraad in Nederland om aan de snelle vraag te kunnen voldoen.” Voor sportclubs is het mogelijk om de kleding te laten sublimeren. Dit wil zeggen dat er een eigen design in de stof wordt verwerkt, zoals het clublogo. Een opdruk, die na verloop van tijd minder mooi wordt, is daardoor overbodig.

Maximaal presteren

Wat ook niet onopgemerkt is gebleven, is dat Craft Sportswear in de schoenen is gestapt. Vooral de carbonschoen spreekt tot de verbeelding in de markt. Een premium hardloopschoen, speciaal ontworpen voor sporters die optimaal willen presteren. “Of iemand nu traint voor een marathon of op extreme afstand wedstrijden loopt, dankzij technologische innovaties in onder meer de zool zijn sporters met deze schoen opmerkelijk sneller. Er is nu al meer vraag dan we kunnen leveren”, aldus Zwarthoff over dit succesartikel. Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor Craft Sportswear. Zo is alle kleding gemaakt van gerecycled polyester en ook voor de verpakkingen maakt het merk gebruik van gerecyclede materialen. “Onze doelstelling is om uiteindelijk alle bedrijfsprocessen duurzaam te maken. Een doorlopend proces, maar we liggen goed op schema.”

Geen obstakels

Achter de schermen bracht de enorme uitbreiding van het assortiment de nodige uitdagingen met zich mee. “Met voorraden in drie verschillende landen, is het belangrijk dat alle bedrijfsprocessen goed verlopen. Samen met onze softwarepartner TCOG hebben we onze B2B-tool voorzien van speciale interfaces”, vertelt Zwarthoff. “Als er een order bij ons binnenkomt, kunnen we met één druk op de knop zien waar de gevraagde producten op voorraad zijn. Vervolgens kunnen we de verkooporder direct omzetten in een inkooporder. Leveringen vanuit Zweden en Duitsland gaan rechtstreeks naar de eindgebruiker, inclusief pakbon en factuur. Dat traject loopt inmiddels op rolletjes. Dankzij de oplossing van TCOG kunnen we alle obstakels die voor vertraging zorgen voorkomen, zowel voor onze eigen werknemers als voor retailers.”

Retailer ondersteunen

Door corona is de vraag naar fiets- en hardloopkleding gestegen, merkt Zwarthoff. Nu we massaal thuiswerken hebben veel mensen behoefte om er even een uurtje tussenuit te gaan. De fiets pakken of een rondje lopen, lekker bewegen in de buitenlucht. “Door die toegenomen vraag zijn we extra blij dat we onze distributie en onze IT zo goed op orde hebben. We beschikken over een lokaal kantoor en magazijn, waardoor we snel kunnen schakelen. Een belangrijke tool voor ons is het werken met een eigen voorraad en door de markt goed aan te voelen, kunnen we onze klanten zo goed mogelijk ondersteunen. In deze tijd, waarin retailers het al moeilijk genoeg hebben, is dat belangrijker dan ooit.”

Vooruit kijken

Een constante factor in de historie van Craft Sportswear, is dat het merk altijd heeft ingezet op kwaliteit, op hoogwaardige materialen en een mooie afwerking. Kenmerkend is ook de flexibele werkwijze. “We zijn een global merk, maar we geloven in een decentrale aanpak: onze voorraad is afgestemd op de Benelux markt.” Zwarthoff ziet ondanks de uitdagende markt genoeg ruimte om de komende jaren verder te groeien. Een goede IT-partner in het faciliteren van steeds veranderende processen is daarbij cruciaal. “TCOG is een bedrijf dat echt meedenkt met ons als organisatie. Bijvoorbeeld als het gaat om timing, ze weten feilloos wanneer het voor ons het juiste moment is om een nieuw systeem te implementeren. Door samen vooruit te kijken, slagen we erin om voorop te blijven lopen.”

