Duurzame mode: concrete stappen voor modebedrijven in 2021

Lange tijd was duurzaamheid vooral een mooie marketingtool en paradepaardje voor organisaties. Nu zien we dat modebedrijven in toenemende mate commercieel succes boeken door verantwoord te produceren. Het afgelopen jaar hebben veel bedrijven hun lessen getrokken uit de huidige situatie en daar in een versneld tempo op geanticipeerd. FashionUnited sprak met Rembrandt Kuijpers, managing partner bij TCOG, om een beeld te krijgen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de concrete stappen die modebedrijven in 2021 kunnen nemen om hier aan bij te dragen.

We roepen al jaren dat de mode-industrie moet verduurzamen. Wordt daar nu, mede door de coronacrisis, eindelijk echt werk van gemaakt?

“Duurzaamheid is een bredere trend die verder gaat dan de fashionbranche. Het bewustzijn rond het onderwerp groeit, zo zijn steeds meer consumenten bezig om hun plasticgebruik terug te dringen. Die ontwikkeling loopt parallel met de mode-industrie. Kijk maar naar de opmars van tweedehands kleding: deze markt groeit explosief. Grote bedrijven als Tommy Hilfiger, Zalando en Coolblue spelen al vol in op tweedehands of ‘tweede kans’ producten. Tegelijkertijd roept een grote groep merken en ontwerpers op om de modekalender te resetten. Dante6, één van onze klanten, veranderde bijvoorbeeld recent haar leverkalender . Een strategie die het merk achter de schermen al langer voorbereidde en die door de coronacrisis in een stroomversnelling kwam.”

Is de consument bereid om meer te betalen voor duurzame kleding?

“De kledingindustrie is één van de vervuilendste, zo niet de meest vervuilende branche ter wereld. Met name jongere generaties zijn zich daar zeer bewust van. Zij verwachten van merken dat ze transparant zijn en op een verantwoorde manier produceren. Zo wordt de opmars van tweedehands kleding aangejaagd door milieubewuste millennials en generatie Z jongeren (geboren tussen 1996 en 2010). Zij zien tweedehands kleding niet als stoffig, maar als een manier om zichzelf te onderscheiden met exclusieve en one-of-a-kind items. Uit een onderzoek van Nielsen blijkt dat 70 procent van de millennials bereid is meer te betalen voor premium producten met een lagere milieu-impact.”

Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzame productie?

“Steeds meer merken maken gebruik van biologisch katoen of gerecyclede vezels. Een positieve ontwikkeling, al is dit maar een onderdeel van het geheel. Duurzaam produceren begint al bij de fabrikant. Textielverf is een grote bron van vervuiling. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij producenten. Ingewikkeld is dat de wet- en regelgeving rond het gebruik van chemicaliën afhankelijk is van de lokale autoriteiten. In China zijn grote stappen gemaakt om afvalwater schoner te maken voordat het geloosd wordt. Die extra handelingen maken het product uiteraard wel wat duurder. In veel andere landen zoals Bangladesh wordt hier veel minder nauwkeurig mee omgesprongen. Naast inspanningen om het afvalwater schoon te maken, wordt er ook geëxperimenteerd met plantaardige verfstoffen.”

Het reduceren van de CO²-uitstoot is een hot topic. Hoe pakt een modebedrijf dit het beste aan?

“De CO²-uitstoot van de kledingindustrie is gigantisch, met name door het transport van de productielocatie naar de retail. Door shipments te combineren, kunnen modebedrijven hun goederenbewegingen beperken. Allereerst moeten zij over de juiste data beschikken om het CO²-verbruik in kaart te brengen, dit maakt de besparingsimpact inzichtelijk en concreet. De volgende stap is het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Denk aan het combineren van twee transporten uit Pakistan en China. Ten opzichte van twee kleinere zendingen op verschillende schepen scheelt dat qua uitstoot aanzienlijk, maar het is economisch gezien ook voordeliger. Bij aankomst in de Rotterdamse haven kan de levering vervolgens ook weer in één keer naar het warehouse worden gebracht. Op dezelfde manier kunnen bedrijven leveringen aan winkels slim combineren: bijvoorbeeld één uitlevermoment in plaats van drie.”

Een ander groot probleem zijn retourzendingen. Wat kunnen modebedrijven doen om het aantal retouren omlaag te brengen?

“In de modebranche liggen de retourpercentages vaak boven de dertig procent. Voor veel consumenten is het tegenwoordig doodnormaal om online drie paar schoenen te bestellen in verschillende maten en twee paar terug te sturen. Logistiek gezien is dat een enorme uitdaging. Die retourzendingen moeten allemaal uitgepakt, gecontroleerd en op de juiste manier verwerkt worden. En arbeidsintensief en kostbaar proces, want de ene keer gaat het om een mankement, dan weer om een verkeerde kleur of maat. Goede communicatie over de maatvoering is daarom essentieel – valt het product groot of klein? Daarnaast is duidelijke fotografie van groot belang. Of zelfs virtual reality, zodat klanten op voorhand kunnen zien hoe een bepaald kledingstuk staat. Allemaal interessante ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan minder retourzendingen.”

Duurzaam ondernemen draait, kortom, niet alleen om de manier van produceren.

“Dat klopt, het is belangrijk om rekening te houden met alle facetten binnen de gehele keten: van de fabrikant tot de eindklant. Innovatie is het sleutelwoord. Wie een platform voor tweedehandsproducten wil faciliteren, moet daarvoor over de juiste technologie beschikken. Om collecties beter af te stemmen op de vraag, is data onmisbaar. Dit zou in mijn ogen onderdeel moeten zijn van het DNA van elk modebedrijf. IT is de olie in de machine om processen te stroomlijnen, het C0²-verbruik te reduceren en overproductie te voorkomen. Daarnaast is duurzaamheid zeker niet iets wat geld hoeft te kosten. Naast het goed doen voor de natuur is dit ook vanuit commercieel oogpunt interessant. Uiteindelijk zullen vervuilende industrieën met de nek worden aangekeken. Zover is het nu nog niet, maar laten we er vooral niet op wachten.”

