6 tips om wachtrijen in je winkel te verminderen en klanten veiligheid te garanderen

Maandagavond kondigden premier Rutte en minister de Jonge nieuwe landelijke coronamaatregelen aan. Ook in de detailhandel worden de nodige maatregelen getroffen. Zo wordt geadviseerd om niet meer te “funshoppen”, maar alleen winkels te bezoeken als het noodzakelijk is. Voor de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven is zelfs het advies gegeven een mondkapje te dragen in winkels. Om dit in goede banen te leiden moeten winkeliers nu een plan hebben om klanten veilig te kunnen ontvangen. Maar hoe kun je als winkelier de veiligheid van je klanten garanderen en voorkom je bijvoorbeeld lange rijen? Hier zijn zes ideeën.

1. Breng ‘de kassa’ naar de klant met mobiele POS

Tegenwoordig stellen de meest geavanceerde retail softwareoplossingen winkeliers in staat om het Point of Sale (POS) te gebruiken op mobiele apparaten zoals tablets of smartphones. Het personeel kan informatie opzoeken, artikelen scannen, transacties afsluiten, betalingen accepteren en kassabonnen afdrukken waar de klanten zich ook bevinden, zowel binnen als buiten het winkelpand. Klanten hoeven niet in de rij te staan bij de kassa en te wachten tot ze aan de beurt zijn. Een ander voordeel van mobiele kassa's is dat er gemakkelijk meer apparaten toegevoegd kunnen worden wanneer dat nodig is, zonder dat u ruimte hoeft te maken voor extra kassa’s.

2. Voeg speciale stations toe voor complexe processen

Eenvoudige verkoop is vaak snel te verwerken, dus een rij van klanten die simpelweg artikelen kopen gaat meestal snel. Aan de andere kant kunnen complexere processen zoals retouren, aangepaste bestellingen of inschrijvingen voor loyaliteitsprogramma's langer duren en de rij aanzienlijk vertragen. Omdat er meestal meer eenvoudige verkopen zijn dan complexe, kan de gemiddelde wachttijd verkort worden met een speciaal servicestation voor klanten die extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld voor degenen die restituties, uitwisselingen, speciale bestellingen of iets anders nodig hebben.

3. Experimenteer met virtuele wachtrijen

Met een virtuele wachtrij automaat kunnen klanten een nummer ontvangen en een plaats in de wachtrij veiligstellen zonder dat ze daadwerkelijk dichtbij elkaar in de rij moeten staan. Hoewel dit soort machines gebruikelijk zijn in servicecentra zoals postkantoren en banken, wordt dit in winkel nog niet veel gebruikt. Er zijn winkels die bijvoorbeeld virtuele wachtrijen aanbieden voor klanten die op zoek zijn naar assistentie, maar vertrouwen op de traditionele rijen bij de kassa’s. Missen ze een kans? Een extra reden om virtuele wachtrijen uit te proberen is om klanten de tijd te geven om in de winkel rond te dwalen terwijl ze wachten - een geweldige kans voor hen om in contact te komen met extra artikelen die ze misschien aan hun winkelwagen willen toevoegen.

4. Eén-op-één afspraken maken

Niet alle winkelbezoeken hoeven ongepland te zijn. Als er een consult of speciale aandacht nodig is, moedigen meer winkeliers mensen aan om vooraf een tijd te boeken, zodat ze de tijd en aandacht kunnen krijgen die ze nodig hebben. Juweliersketens Watches of Switzerland en Goldsmiths, Mappin & Webb zijn begonnen met het boeken van één-op-één afspraken met klanten zodra ze hun winkels weer openden na de tijdelijke pandemie-sluitingen. Craig Bolton, uitvoerend directeur van The Watches of Switzerland Group, zegt dat zijn bedrijf alleen al in de laatste twee weken van juli 13.000 virtuele en in-store afspraken heeft gemaakt. Hoewel dit format misschien niet in alle branches past, kunnen reserveringen helpen bij het organiseren van de stroom van inkomende bezoekers en ervoor zorgen dat je de tijd en ruimte hebt om klanten de nodige aandacht en hulp te geven.

5. Voeg "scan & go" technologie toe

De laatste revolutie in de Point of Sale technologie zorgt ervoor dat de POS in handen van de consument komt. Scan and go mobiele apps stellen consumenten in staat zichzelf te bedienen in de winkel, met behulp van hun persoonlijke mobiele apparaat of een meegeleverde handset om artikelen te scannen en te betalen. Het proces is anders dan bij traditionele mobiele kassa's, niet alleen omdat klanten zelf voor het scannen zorgen, maar ook omdat de artikelen worden gescand wanneer ze in de winkelwagen worden gelegd. Hoewel de Scan and Go-technologie vooralsnog het meest voorkomt in supermarkten, is er geen reden waarom retailers in andere sectoren er geen gebruik van zouden maken. In een mode-, gezondheids-, elektronica- of doe-het-zelfzaak zouden klanten profiteren van de mogelijkheid om artikelen aan de winkelwagen toe te voegen wanneer het hen uitkomt en tegelijkertijd het contact tussen mensen te beperken.

Scan and go apps hebben ook andere voordelen. Wanneer ze een barcode scannen, kunnen klanten alle productdetails zien, inclusief informatie zoals voeding, componenten of ingrediënten en verzorgingsinstructies - een geweldige manier voor shoppers om alle extra informatie te krijgen die ze nodig hebben om een aankoopbeslissing te nemen zonder het product aan te hoeven raken.

6. Voorzie uw personeel van intuïtieve, betrouwbare technologie

Is verouderde, trage technologie een van de oorzaken van lange rijen in je winkel? Hier hebben meerdere retailers last van gehad: “Het was een nachtmerrie: een van onze kassa’s viel uit, waardoor alle systemen in onze hoofdwinkel uit vielen. Enorme rijen in de winkel omdat we alle transacties handmatig moesten verwerken door alles op te schrijven. We verloren die dag ruim 15.000 euro, en wie weet wat voor langetermijneffecten het heeft gehad op de herhalingsaankopen." De conclusie? "Het belangrijkste criterium bij de keuze van een systeem is betrouwbaarheid." Kijk eens goed naar je technologie: is het nog steeds voldoende voor je klanten? Zoek bij de keuze van nieuwe software naar systemen die zorgen voor korte transactietijden.”

Lange wachtrijen waren vroeger een luxeprobleem voor een retailer; nu niet meer. Heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste technologie om klanten een veilige, prettige ervaring te geven in jouw winkels? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.