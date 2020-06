Dante6: “De technologie van TCOG maakt onze duurzaamheidsmissie mogelijk”

Modemerk Dante6 verandert per direct haar leversysteem en zet daarmee een stap richting een fundamentele verandering van het modesysteem. Dankzij een samenwerking met TCOG en de juiste data kan het modebedrijf beter inspelen op de behoeften van de consument. Kortere doorlooptijden en compacte capsulecollecties moeten bijdragen aan een gezonde, eerlijke keten.

De wereld na corona zal niet meer dezelfde zijn, dat is één ding wat zeker is. Dit geldt voor veel sectoren en zeker ook voor de fashionbranche. Als eerste Nederlandse speler zette Dante6 een handtekening onder #rewiringfashion, een initiatief voor en door internationale ontwerpers, CEO’s en retailers om de modekalender te veranderen. “We zaten met zijn allen in een soort ratrace: het moest alsmaar sneller en sneller. Maar dat houdt een keer op”, verklaart Arlette Huisman, CEO bij Dante6.

Tijd voor verandering

Zelf heeft Huisman nooit begrepen waarom modelabels wintercollecties in hartje zomer leveren en andersom. “Collecties sluiten niet aan bij de veranderende weerpatronen en trendbehoeften”, stelt ze. “Zo heeft het huidige systeem de hele keten beschadigd en zal de kalender aangepast moeten worden om de financiële gezondheid, en met name het welzijn van mens, dier en natuur, te beschermen.” Concreet betekent dit dat Dante6 heeft besloten om in juli en augustus geen goederen te leveren. Voor veel retailers, die hun voorraden de afgelopen tijd zagen opstapelen als gevolg van dalende omzetten, komt dit nieuws als geroepen. Het leverschema schuift twee maanden op: de herfst-wintercollecties worden dit jaar voor het eerst geleverd vanaf september, wanneer de herfst ook daadwerkelijk begint. Deze werkwijze zet Dante6 in 2021 voort.

Data als leidende factor

Achter de schermen bereidde Dante6 de nieuwe strategie de afgelopen jaren zorgvuldig voor. Het automatiseren van de bedrijfsprocessen was daar een belangrijk onderdeel van. Huisman: “Stiekem zijn we het leverschema al mondjesmaat gaan manipuleren, door wintertruien in december te leveren bijvoorbeeld. Dankzij de oplossing van TCOG beschikken we over de juiste informatie om snel te kunnen zien wat er gebeurt. We analyseerden data uit onze eigen winkels en e-commerce en die van enkele retailers. Die bevestigden wat we zelf al dachten.” Zo blijkt dat de helft van de collectie uiteindelijk in de sale wordt verkocht, wat doodzonde is van de marge en leidt tot onnodig veel restvoorraad. Dante6 was alleen nog op zoek naar hét moment om het roer ook om te gooien. De komst van het coronavirus bracht alles in een stroomversnelling.

Coronacrisis is wake-up-call

Duurzaamheid is één van grootste uitdagingen van de mode-industrie. De coronacrisis is voor iedereen een wake-up-call dat er iets moet veranderen. “Uit onderzoek blijkt dat Generatie Z bereid is meer te betalen voor kleding met een lagere milieu-impact”, weet Rembrandt Kuijpers, Managing Partner bij TCOG. “Het verhaal achter een merk wordt steeds belangrijker en duurzaamheid is daar een belangrijk onderdeel van.” Huisman vult aan: “Dat voert verder dan het gebruik van gerecyclede stoffen, om maar een voorbeeld te noemen. Duurzaamheid gaat óók over gezonde werkomstandigheden voor leveranciers, kortere doorlooptijden en het efficiënter omgaan met kostbare grondstoffen en tijd. Sinds wij geautomatiseerd zijn gaan we veel slimmer met onze voorraden om, wat leidt tot minder afval. Dit heeft aan alle kanten een positief effect.”

Digitale showroom

Naast het aanpassen van het leversysteem realiseerde Dante6 de afgelopen maanden een digitale showroom. Het merk maakte al gebruik van een B2B-salestool waarmee agenten en vertegenwoordigers de collectie op een iPad kunnen presenteren. Daarnaast is er een B2B-portaal waarop retailers nabestellingen kunnen plaatsen. De digitale showroom is in feite een verlengstuk van deze twee tools. Klanten kunnen, nadat ze zijn ingelogd, foto’s, lookbooks en video’s van de collectie bekijken. Huisman: “Vanwege de coronamaatregelen moesten we kort op de bal spelen. Gelukkig beschikt het marketingteam over veel kennis, doordat we in de afgelopen jaren tientallen fotoshoots hebben begeleid, dus bouwden we een fotostudio aan huis waar we met de juiste apparatuur zowel de ‘stills’ als het bewegend beeld schoten.”

Stappen nemen

Kuijpers noemt Dante6 een perfect voorbeeld van een modemerk dat technologie omarmt en het gebruikt op de manier waarvoor het is bedoeld. “Natuurlijk moet je wel bereid zijn én het lef hebben om daarin te investeren.” Door de bedrijfsprocessen te stroomlijnen in samenwerking met TCOG heeft Dante6 meer controle over het productieproces. “Voor ons is het belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen en zo een kijkje te nemen in het brein van de consument, want die is ‘leading’”, besluit Huisman. “Het aanpassen van het leversysteem maakt dat onze collecties beter aansluiten bij de vraag én het seizoen. Zo willen we aan de hele keten laten zien dat een gezonde, verantwoorde en succesvolle fashionindustrie haalbaar is. Technologie is daarbij een belangrijke versneller, wat maakt dat je ook daadwerkelijk stappen kunt nemen.”

Klik hier voor meer informatie over TCOG.

Over TCOG

TCOG, met hoofdkantoren in Turnhout (BE) en IJsselstein (NL) is sinds 2001 actief als Microsoft Golden ERP partner. TCOG realiseert zich als geen ander dat het ultieme samenspel tussen feiten en gevoel doorslaggevend is voor succes. Daarom genereert TCOG échte antwoorden op doelgerichte vraagstukken met ruimte voor gevoel, zodat bedrijven in de Fashion-, Retail-, Hospitality- en Industry-branche werkelijk het beste uit hun business kunnen halen. Bij TCOG werken mensen-mensen die er alles aan doen om hun klanten verder te laten groeien met hun ambities. Dit door te denken vanuit het oogpunt van de klant en daar eigen kennis en expertise aan toe te voegen. Volg TCOG op Twitter via @TCOGtechnology, LinkedIn of volg onze Facebookpagina.