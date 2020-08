Waarom nu de stap zetten naar de cloud?

De digitale transformatie komt door de coronacrisis in een stroomversnelling. Retailers zetten massaal de stap naar de cloud om vanuit meerdere locaties toegang te hebben tot dezelfde data en applicaties én snel in te spelen op veranderend consumentengedrag.

Een veel gebruikte cloudtechnologie die vandaag door veel bedrijven omarmd wordt is Microsoft Azure, het cloud-computing platform van Microsoft. Eén van de grootste voordelen van de cloud is de geavanceerde rekenkracht die het biedt. Het stelt retailers bijvoorbeeld in staat om hun eigen data te vergelijken met die van anderen en prognoses te doen van toekomstige verkooppatronen. Dit geeft de productiviteit een boost, want als er één sector is waar de veranderingen snel gaan, dan is het wel de retail sector. Dankzij een migratie naar de cloud, in samenwerking met TCOG, slaagde Leg Avenue erin om sneller in te spelen op de veranderende retailmarkt.

Een klant aan het woord

Trudy Pijnacker, Managing Partner Leg Avenue: “Door de overstap te maken naar de cloud behoren dure, gecompliceerde software upgrades tot het verleden. Ook biedt de cloud ons de flexibiliteit om eenvoudig op- en af te schalen wanneer nodig gezien de veranderende marktomstandigheden. Een andere fijne bijkomstigheid is dat we overal en altijd toegang hebben tot onze bedrijfsdata en we de bedrijfscontinuïteit kunnen garanderen.”

Cloud modellen

Wanneer u kiest voor werken in de cloud, kunt u kiezen uit drie modellen:

Infrastructure-as-a-Service (IaaS): Hierbij beheert u als bedrijf zélf de applicaties, data en het besturingssysteem, maar neemt u de servers als dienst af. Het voordeel is dat u geen hardware hoeft aan te schaffen.

Platform-as-a-Service (PaaS): Dit model neemt nog iets meer werk uit handen omdat u zelf geen onderhoud meer hoeft te plegen aan de servers of besturingssystemen.

Software-as-a-Service (Saas): Bij dit derde model heeft u helemaal niet meer te maken met servers, data en een besturingssysteem, alles ligt in handen van uw IT-partner. U logt in en het werkt.

Voordelen van werken in de cloud

U bent vast al bekend met de voordelen van de cloud, toch zetten we ze voor u graag nog even op een rij:

Kostenefficiënt: U betaalt maandelijks of per jaar en heeft dus niets te maken met investeringen die verspreid over een aantal jaren moeten worden afgeschreven. Zo blijft er meer ruimte over voor groei.

Overal beschikbaar: De retail sector anno 2020 is een 24/7 aangelegenheid. Dankzij de wereldwijde infrastructuur van Microsoft is uw data altijd en overal toegankelijk. Zo kunt u tegemoet komen aan de toenemende vraag naar flexibel werk en werken op afstand.

Automatische updates: Alle updates worden automatisch verzorgd door uw IT-partner. Dit betekent nooit meer verouderde software én u hoeft deze zelf niet langer up-to-date te houden.

Schaalbaar: U kunt automatisch of handmatig de capaciteit van de servers vergroten (bijvoorbeeld tijdens Black Friday) én verkleinen (bijvoorbeeld ’s nachts). Zo betaalt u nooit teveel.

Betrouwbaar: Geld op de bank is veiliger dan cash onder uw matras. Zo is het ook met data: Microsoft Azure biedt zowel fysieke bewaking als digitale beveiliging, back-ups en noodherstel.

Duurzaam: De Microsoft Azure-datacentra zijn steeds vaker CO²-neutraal. Een eigen serverroom is overbodig en dat betekent minder energieverbruik en onderhoud.

Laagdrempelig: Retailers die nog niet in de cloud werken kunnen in één keer of geleidelijk overstappen. Microsoft Azure werkt uiteraard naadloos samen met andere Microsoft-oplossingen.

Aan de slag met Microsoft Azure

Overstappen naar de cloud stelt u in staat om sneller op de wensen van uw klant in te spelen en de time to market te verkorten, en dat is essentieel in deze concurrerende markt.

Meer weten over Microsoft Azure of er concreet mee aan de slag gaan? Neem dan contact op via sales@tcog.be of +32 (0)3 420 07 10.