Creatief bureau Staat stopt na 24 jaar, zo laat oprichter en creatief directeur Jochem Leegstra weten via zijn profielen op LinkedIn en Instagram. Een reden achter het besluit wordt niet genoemd.

Leegstra deelt: "We voelen een enorme liefde en dankbaarheid voor iedereen die deel heeft uitgemaakt van deze 24-jarige reis met Staat. Ons team door de jaren heen, de kunstenaars, partners, klanten, medewerkers en vrienden. We zijn trots en vereerd dat we van zoveel geweldige mensen hebben mogen leren. Het is wat het was, en het zal zijn wat het zal zijn."

Het nieuws roept veel reacties op. Zowel Leegstra als mede-oprichter en eigenaar van Staat, Julia Kortekaas, worden door vakgenoten bedankt. "Bedankt voor alle geweldige en inspirerende projecten door de jaren heen! Jullie hebben de toon gezet en de weg vrijgemaakt voor de industrie. Veel liefs!" aldus de reactie van ByBorre-oprichter Borre Akkersdijk op Instagram. "Jullie zijn iconen," voegt beeldcolumnist en schrijver Jip van den Toorn toe.

Staat is een bekroond creatief bureau gevestigd in Amsterdam, bekend om zijn spraakmakende beeldvorming voor klanten zoals Hema, Uniqlo, Ace & Tate, ByBorre, Levi's, LVMH, Cartier en Nike. Het team bestaat uit een internationale groep vormgevers, ontwerpers, strategen, tekstschrijvers, beeldend kunstenaars, digitale denkers, architecten, producenten en projectmanagers.