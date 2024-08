Crocs, Inc. boekt recordomzet in tweede kwartaal, maar voorspelt krimp in Q3

Crocs, Inc. zet zijn groei voort. Het bedrijf dat de merken Crocs en Heydude onder zijn hoede heeft, noteert een omzetplus van 4 procent in het tweede kwartaal. Crocs, Inc. met het behaalde resultaat spreken van een recordomzet, zo staat in het financiële kwartaalverslag.

De onderneming noteert een omzet van 1,1 miljard dollar, omgerekend … miljard euro. Wie dieper in de cijfers duikt, ziet dat Crocs zorgt voor de groei van het bedrijf. Dit merk groeit met 9,7 procent, terwijl Heydude met 17,5 procent krimpt. Crocs genereert 914 miljoen dollar, Heydude 198 miljoen dollar. Met deze resultaten eindigt Crocs, Inc. op ruim 2 miljard dollar in het eerste halfjaar.

Het netto-inkomen bedraagt in het tweede kwartaal 228,9 miljoen dollar. Crocs, Inc. sluit het eerste halfjaar af met een winst van 381,4 miljoen dollar, zo’n 20 miljoen meer dan een jaar eerder.

De resultaten van Heydude zorgen ervoor dat het bedrijf een omzetdaling voor het derde kwartaal verwacht tussen de 0,5 en 1,5 procent. Daarbij zal Crocs blijven groeien (tussen de 3 en 5 procent), maar krimpt Heydude met 14 à 16 procent.