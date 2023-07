Crocs Inc. passeert grens van één miljard in tweede kwartaal boekjaar 2023

Crocs Inc. overschrijdt de grens van 1 miljard dollar in het tweede kwartaal van boekjaar 2023. Het bedrijf behaalt een geconsolideerde omzet van 1,1 miljard dollar (908,6 miljoen euro) dat gelijkstaat aan een omzetgroei van 11,2 procent, zo blijkt uit het financiële verslag.

Crocs Inc. is het moederbedrijf van het gelijknamige schoenenmerk en van Heydude. Bij het merk Crocs groeit de omzet met 13,8 procent naar 833 miljoen dollar (756,9 miljoen euro). De omzet van Heydude stijgt met 33,2 procent naar 239 miljoen dollar (217,2 miljoen euro).

Geografisch gezien bleef de omzet in EMEALA (Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika) nagenoeg hetzelfde, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder: 160 miljoen dollar (145,4 miljoen euro). Noord-Amerika, de grootste afzetmarkt van het bedrijf, noteert een omzetplus van 12,2 procent. In bedragen uitgedrukt is dat 474,6 miljoen dollar (431,2 miljoen euro). Azië-Pacific is goed voor een omzet van 198 miljoen dollar (180 miljoen euro), een groei van 33,2 procent.

Naast de omzet, verbeterde ook het operationele inkomen van Crocs Inc.. Zo behaalde het bedrijf een operationele winst van 277 miljoen dollar (251,7 miljoen euro). Dat is 63 miljoen dollar (57 miljoen euro) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep schrijft het bedrijf ruim 52 miljoen dollar (47 miljoen euro) meer winst op: 212,4 miljoen dollar (193 miljoen euro) netto.

Met deze resultaten verwacht Crocs Inc. een omzetgroei tussen de 3 en 5 procent voor het derde kwartaal van 2023. Wat het boekjaar betreft verwacht het bedrijf een omzetgroei tussen de 12,5 en 14,5 procent. Dat betekent een omzet tussen de 4 en 4,065 miljoen dollar (3,3 en 3,7 miljard euro).