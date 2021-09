Crocs Inc. streeft naar omzet van 5 miljard dollar in 2026

Schoenenbedrijf Crocs Inc. maakt tijdens een evenement op 14 september 2021 zijn langetermijnstrategie en belangrijke initiatieven om duurzame en winstgevende groei te gaan behalen bekend, dat is te lezen een persbericht van Crocs Inc. Eén van de doelstellingen is een omzet van 5 miljard dollar (4,2 miljard euro) in 2026 te realiseren.

Om een omzet van 5 miljard dollar (4,2 miljard euro) in 2026 te behalen, moet het bedrijf een jaarlijks groeipercentage van minimaal 17 procent realiseren. Het bedrijf neemt voor deze berekening de vooruitzichten van 2021 als meetpunt, zo is te lezen. Crocs Inc. ziet voornamelijk digitale verkoop als een belangrijke drijfveer die de groei zal ondersteunen. Zo wordt verwacht dat eind 2026 minstens 50 procent van de totale inkomsten afkomstig is van digitale kanalen. Ook het marktaandeel in sandalen, de groei in Azië en innovatie in product en marketing worden gezien als belangrijke drijfveren.

Wat ook bekend werd gemaakt tijdens het evenement is een nieuw biobased Croslite-materiaal dat gebruikt zal worden in de al bestaande productlijnen, zo staat in het persbericht. Naast de introductie van dit nieuwe materiaal, onderzoekt het schoenenmerk duurzame alternatieven voor de verpakking. Crocs Inc. werkt tevens aan initiatieven om de Crocs-schoenen een tweede leven te geven middels donaties en recycling- en re-commerce programma’s. Het schoenenbedrijf streeft ernaar in 2030 ‘net zero’ te bereiken.