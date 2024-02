Crocs, Inc. tikt een kleine 4 miljard dollar omzet aan in boekjaar 2023

Crocs, Inc. heeft weer een groei-jaar achter de rug. Het bedrijf zag zowel de omzet als de winst stijgen in het boekjaar 2023, aldus de financiële update van het schoenenbedrijf.

De omzet kwam neer op een kleine 4 miljard dollar. Omgerekend komt het neer op 3,7 miljard euro. ‘De recordomzet’, aldus Crocs in het eigen bericht, is te danken aan een omzetstijging van 11,5 procent. Dit behaalde het bedrijf dankzij de schoenenmerken Crocs en Heydude, beide in het portfolio van de groep. Crocs was goed voor driekwart van de totale omzet.

Het netto inkomen van Crocs, Inc. kwam in het boekjaar neer op 792 miljoen dollar. Het is een stijging van bijna 50 procent in vergelijking met een boekjaar eerder.

Voor het huidige boekjaar, 2024, verwacht het Amerikaanse bedrijf een omzetgroei tussen de 3 en 5 procent.