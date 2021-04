Crocs Inc. verwacht omzetgroei van 40 tot 50 procent voor boekjaar 2021 na behalen van recordomzet in Q1

Beeld via Pexels

Crocs Inc. publiceert het financieel rapport van het eerste kwartaal 2021. Het bedrijf draaide naar eigen zeggen een ‘recordomzet’ van 460 miljoen dollar (bijna 381 miljoen euro) en verhoogt de verwachtingen voor het jaar 2021.

Crocs Inc. behaalde een omzet van 460 miljoen dollar (bijna 381 miljoen euro) in het eerste kwartaal van 2021, waarmee de omzet met 63,6 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De digitale verkoop groeide met 75,3 procent en bedraagt 32,3 procent van de gehele omzet van de groep. Bovendien groeide de inkomsten van direct-to-consumer met 93,3 procent (170,1 miljoen dollar; 140,9 miljoen euro) en de groothandelsinkomsten met 50,1 procent (290 miljoen dollar; 240,1 miljoen euro) vergeleken met het eerste kwartaal van 2020.

Geografisch gezien, steeg de omzet in alle regio’s. Amerika behaalde een omzet van 276,4 miljoen dollar, omgerekend 228,9 miljoen euro. De omzet steeg met 87,5 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. De omzet van Azië-Pacific steeg met 20,1 procent. De omzet bedraagt een bedrag van 82,6 miljoen dollar (68,4 miljoen euro). Europa, het Midden-oosten en Afrika behaalden een omzet van 101,1 miljoen dollar, omgerekend 83,7 miljoen euro, en steeg met 41 procent.

Crocs Inc. verhoogt verwachtingen voor 2021 door recordomzet in eerste kwartaal

Andrew Rees, CEO van Crocs Inc., in het financieel rapport: “De vraag naar het merk is sterker dan ooit. We verwachten een omzetgroei van 40 tot 50 procent in 2021. In het eerste kwartaal behaalden we een recordomzet met groei in alle regio’s en kanalen. We hebben de vooruitzichten voor het hele jaar verhoogd, omdat de vraag van de consument wereldwijd blijft versnellen.”

Het bedrijf verwacht een omzetgroei tussen de 60 en 70 procent in het tweede kwartaal van 2021. De omzet zal dan uit moeten komen op 331,5 miljoen dollar, omgerekend 274,5 miljoen euro. De verwachting voor het hele jaar 2021 bedraagt een omzetgroei tussen de 40 en 50 procent in vergelijking met de omzet van 2020. Dit bedraagt een bedrag van 1386 miljoen dollar (1147 miljoen euro).