Crocs, Inc. verwacht record omzetgroei van 67 procent in boekjaar 2021

Crocs, Inc. sluit het boekjaar 2021 naar verwachting af met een record omzetgroei van 67 procent, zo meldt het bedrijf in een update. Het is een uitzonderlijke prestatie in een jaar waarin er zoveel uitdagingen waren voor de modebranche, aldus het bedrijf.

De omzetgroei is daarmee nog hoger dan eerst werd voorspeld. Eerder verwachtte het bedrijf nog een groei tussen de 62 en 65 procent. Dit is een flinke sprong van de omzetgroei in het boekjaar 2020, waarin het bedrijf de omzet zag toenemen met 12,6 procent. In dat jaar behaalde Crocs, Inc. een omzet van 1,39 miljard dollar (omgerekend 1,14 miljard euro). Wanneer het bedrijf werkelijk de groei van 67 procent behaald, komt de omzet dus neer op ruim 2,3 miljard dollar of 1,9 miljard euro.

Crocs, Inc. heeft het doel om 2026 een omzet van 5 miljard dollar te behalen. Met een jaarlijkse groei van 67 procent is het daarmee hard op weg naar deze omzetgrens. Het bedrijf nam recent nog het schoenenmerk Heydude over. De omzet van dit bedrijf zal uiteraard ook mee gaan tellen in de financiële resultaten van Crocs, Inc. Voor het boekjaar 2022 heeft het bedrijf al een omzetverwachting uitgesproken, namelijk een groei van ruim 20 procent.