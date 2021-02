Crocs profiteert van thuiswerkjaar 2020, haalt recordomzet in vierde kwartaal

Coronajaar 2020 legde Crocs geen windeieren. De comfortabele rubberen klompen verkochten in het vierde kwartaal van het boekjaar zelfs beter dan ooit tevoren: er werd in dat kwartaal voor 411,5 miljoen dollar (omgerekend 338,9 miljoen euro) aan Crocs verkocht, 56,5 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2019, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. De cijfers zijn wellicht mede te danken aan de thuiswerkcultuur die het afgelopen jaar heerste - een prima context voor praktische en kleurrijke instappers.

De jaaromzet van Crocs kwam daarmee uit op 1,39 miljard dollar (1,14 miljard euro), een stijging van 12,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat steeg met 66,4 procent naar 214,1 miljoen dollar (176,3 miljoen euro). “Het merk Crocs was nog nooit zo sterk,” aldus Andrew Rees, CEO van Crocs, in het jaarverslag.

Vooral online deed Crocs het goed: de e-commerce omzet groeide met 58,2 procent naar 359 miljoen dollar (295,7 miljoen euro), waarmee het totaal van online verkopen opliep van 31,1 procent naar 41,5 procent van alle omzet. In de fysieke retail liep de omzet met 3,8 procent terug.

Crocs verkochten in 2020 verreweg het best in Amerika, waar 35,7 procent meer Crocs werden verkocht dan in 2019, met een omzet van 863,6 miljoen euro (711,2 miljoen euro) tot gevolg - bijna de helft van de totaalomzet. Die resultaten zijn mogelijk te danken aan succesvolle samenwerkingen met Amerikaanse celebrities, zoals Justin Bieber, die in oktober een gele Croc met persoonlijke Jibbitz introduceerde.

Crocs boekte ook in 2018 en 2019 al positieve resultaten. De koddige klompjes werden lang door de modewereld verfoeid, maar groeiden vanaf 2018 - in gelijke tred met de trend voor ‘ugly sneakers’ - uit tot ware musthaves.