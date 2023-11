Cross-Border Commerce Europe geeft tips om retailers klaar te stomen voor het ‘nieuwe normaal’ Door Sylvana Lijbaart bezig met laden... Business Online shoppen Credits: Aygin Kolaei voor FashionUnited

De oorlogen, inflatie en vertragende consumptie hebben grote gevolgen voor de retail. De sector moet zich aanpassen om mee te gaan met de veranderingen en terug te keren naar het ‘nieuwe normaal’. Om retailers in het nieuwe normaal op weg te helpen, schoof Cross-Border Commerce Europe aan tafel met tien internationale C-Level retailmanagers die hun visie over de toekomst delen op het gebied van direct-to-consumer, omnichannel, marketplaces en duurzaamheid. Om te beginnen met het eerste onderwerp, worden direct-to-consumer activiteiten in 2025 het belangrijkste kanaal voor veel Europese merken, aldus Cross-Border Commerce Europe. Kanalisatie helpt bij het verminderen van 'channel conflicts’, ziet Oliver Lucas. “Erken dat klanten op elk kanaal anders zijn. Dit betekent een ervaring bieden die aansluit bij een gemeenschap van shoppers, zodat het ene kanaal niet langer concurreert met het andere. Dit omvat differentiatie tussen productselectie, prijsstelling, communicatie, logistiek en betalingen.” Daarnaast zal de behoefte aan, en de strategie voor, een groene toeleveringsketen groeien. Er wordt ook gezien dat merken en retailers steeds vaker hun eigen marketplaces ontwikkelen. Om die strategie te laten slagen, moeten er duidelijke prioriteiten worden gesteld, zo staat in het persbericht. “Als je je eigen cross-border marktplaats lanceert, creëer je extra inkomstenstromen en verhoog je de algemene conversie van het platform. Het succes hangt af van zeer belangrijke factoren zoals een hoge conversieratio en een betaalmethode-aanbod dat is aangepast aan elk land”, aldus voorzitter Prof. Dr. Christian Stummeyer.