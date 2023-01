‘Curator bekijkt mogelijke doorstart Jan Sikkes Textielbedrijven B.V.’

Het familiebedrijf Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. werd op 2 januari failliet verklaard, maar de mogelijkheden voor een doorstart lijken erg aanwezig. Diverse partijen melden zich al bij de aangestelde curator, J.H. van der Meulen, dat bevestigt de curator aan RetailTrends.

Het bedrijf vroeg zelf het faillissement aan, omdat de directie geen kansen meer zag om de onderneming winstgevend te krijgen. Dat blijkt uit een toelichting bij een financieel verslag van 2021 die voor het nieuwe jaar bekend werd gemaakt, zo meldt RetailTrends.

Jan Sikkes was een van de grootste stoffenwinkels in Nederland, zo staat op de website. Het familiebedrijf had tien vestigingen die op dit moment gesloten zijn. Jan Sikkes verkocht fournituren, (mode)stoffen en gordijnen.

FashionUnited heeft geprobeerd om de curator J.H. van der Meulen te bereiken, maar reactie blijft tot noch toe uit.