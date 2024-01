Curator Galeria Karstadt Kaufhof wil insolventieprocedure deze zomer beëindigen

De voorlopig aangestelde curator van de insolvente Duitse warenhuisgroep Galeria Karstadt Kaufhof, Stefan Denkhaus, wil snel op zoek naar investeerders.

Denkhaus zei dinsdag in Essen dat er zeer snel een verkoopproces voor het bedrijf zal worden gestart. Het doel is ‘om binnen zeven of acht maanden uit deze insolventieprocedure te komen’. Er zijn al geïnteresseerde partijen, zei Denkhaus. Hij noemt echter nog geen namen. “We zullen geïnteresseerde partijen benaderen. De huidig geïnteresseerde partijen kunnen deelnemen aan dit proces.”

Oproep: ‘Werknemers Galeria moeten bedrijf trouw blijven’

Ondertussen doet Denkhaus een beroep op werknemers om ‘loyaal te blijven aan het bedrijf’. “De uitkeringsperiode loopt tot eind maart”, aldus Denkhaus. Het federale arbeidsbureau kondigde aan dat de insolventie-uitkeringen ook tijdens deze procedure zullen worden uitbetaald. “Geef ons de kans om samen de kar uit het slop te trekken en naar een goede toekomst te leiden.” Hij verwachtte niet dat de staat opnieuw met vers geld zou bijspringen. Volgens de warenhuisketen heeft het momenteel meer dan 15.000 werknemers, waarvan 12.500 in vaste dienst, plus seizoensarbeiders.

De toekomst van 92 winkels

Volgens de directie is het nog onduidelijk of er verdere winkelsluitingen zullen plaatsvinden bij de warenhuisgroep als gevolg van de insolventieprocedure. “Dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen”, aldus bestuursvoorzitter Olivier van den Bossche. “Zoals de zaken er nu voor staan, moeten we afwachten hoe de huuronderhandelingen verlopen.” Die zijn nog niet begonnen.

Er zijn 92 winkels die blijven bestaan. “Maar zoals ik al zei, de verhuursonderhandelingen moeten nog plaatsvinden en dan moeten we de consequenties nog inzien.” Van den Bossche vervolgde: “Als we een redelijke huur hebben, heeft het warenhuis in Duitsland een heel goede toekomst.” Als er daarentegen huurprijzen worden gevraagd die niet marktconform zijn, wordt het heel moeilijk.

Alle panden worden verhuurd, zei Denkhaus. “Er zijn winkels die het goed doen. Er zijn vestigingen waar we opnieuw zullen moeten onderhandelen.” dit geldt ook voor de panden die eigendom zijn van Signa-Immobiliengesellschaft, dat zelf het faillissement heeft moeten navragen. “We zullen dan moeten onderhandelen met de collega die daar is aangesteld. Maar dit zijn precies het soort onderhandelingen die je zou voeren met een niet-insolvente huurder”, vervolgt Denkhaus.