Curator Miss Etam, Steps en Claudia Sträter start onderzoek naar accountant

Kees van de Meent, curator van de Belgische modeketens Miss Etam, Steps en Claudia Sträter, gaat onderzoek doen naar accountant Tim Everts, zo meldt NRC. De financieel adviseur had nauwe banden met latere koper Martijn Rozenboom. De curator wil, na vragen van NRC, onderzoek doen naar de rol van Everts.

Op verzoek van van de Meent zou Everts inzicht gekregen hebben in de voorraden van winkels en huurcontracten van de filialen, zo meldt NRC op basis van correspondentie die de krant heeft ingezien. Sinds de doorstart van Miss Etam zou Everts ook betrokken zijn bij de aansturing daarvan, samen met de nieuwe eigenaar Martijn Rozenboom.

Rozenboom kocht in september de Nederlandse tak van de FNG-ketens. Expresso en Claudia Sträter werden snel doorverkocht, Miss Etam werd behouden. Er was al veel tumult rondom de nieuwe eigenaar: onlangs kwam het besluit van de ondernemingsraad om Rozenboom via de rechter te dwingen om het sluiten van winkels en de webshop terug te draaien. De rechter doet ook al onderzoek naar het faillissement van de FNG Group, nadat bronnen beweerden dat 110 miljoen euro was weggesluisd.