Curator: Onbehoorlijk bestuur bij doorstart Miss Etam in 2020

De curator van de failliete personeels bv van Miss Etam (ME Team B.V.) is tot de conclusie gekomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur door de bestuurder. Deze bestuurder is modeondernemer Martijn Rozenboom. Uit een nieuw faillissementsverslag, waar NRC als eerste over berichtte, blijkt dat de curator is overgaan tot dagvaarding van de bestuurder en de zes bestuurder-vennootschappen.

De bestuurder en alle bestuurder-vennootschappen worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. “Tot op heden is aansprakelijkheid niet erkend, noch zijn partijen tot een vergelijk gekomen,” aldus het faillissementsverslag.

De curator eist volgens NRC nu 4,5 miljoen euro van Rozenboom. De curator meldt tegen NRC dat Rozenboom de bedrijven op een dusdanige manier had georganiseerd dat alle kosten in vennootschappen achterbleven die omvielen, terwijl alle omzet werd verdiend in de bv’s die de ondernemer aanhield. Daardoor komt het er op neer dat Rozenboom wel de inkomsten ontviel, maar de uitgaven in het faillissement achterbleven, aldus NRC. Zo werd het personeel ondergebracht in bv’s waar geen geld in werd verdiend. Vervolgens werden de lonen van het personeel vanuit de bv’s niet doorgerekend aan de bv’s waar wel geld werd verdiend. De curator meldt tegen de krant dat Rozenboom zo geen loonbelasting afdroeg over het verschil tussen het bruto- en nettoloon en deze manier van handelen wordt gezien als onrechtmatig.

Sprake van onbehoorlijk bestuur doorstart Miss Etam in 2020, bestuurder gedagvaard

Miss Etam ging onder de Belgische groep FNG in de zomer van 2020 failliet. Al snel werd het merk, samen met diverse andere merken uit het portfolio, overgenomen door NXT Fashion - een bedrijf van Martijn Rozenboom. Naast Miss Etam kwamen ook Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss onder NXT Fashion te vallen. Expresso en Claudia Sträter werden niet veel later verkocht aan retailer Van Uffelen. Promiss werd enkele maanden later overgenomen door Belgisch modemerk Paprika.

Uiteindelijk bleven alleen Miss Etam en Steps over. Kort na de overname door Rozenboom kwamen al de eerste negatieve berichten naar buiten. Zo was er onrust bij Miss Etam. Er was geen salaris uitbetaald, er kwam geen nieuwe collectie binnen in de winkels en meerdere winkels zouden al gesloten zijn. Rozenboom bestempelde de berichten als een storm in een glas water. Eind 2020 zijn het distributiecentrum en shared service center van NXT Fashion failliet verklaard. In februari 2021 werd uiteindelijk dan surseance van betaling aangevraagd voor Steps en Miss Etam, enkele dagen nadat de personeels-bv’s van zowel Steps als Miss Etam failliet waren verklaard.

Rozenboom meldt in een reactie aan NRC dat er sprake was van een ‘complexe overname’. “Toen die tweede coronagolf zich openbaarde, konden direct alle plannen rondom de doorstart van de afgeslankte FNG-Groep in de prullenbak worden gegooid,” aldus de ondernemer tegen de krant.

Modemerk Miss Etam kreeg eerder in 2022 een nieuw leven onder nieuwe eigenaren. Zij hebben de merkrechten in handen en bouwen het merk volledig online op, zo vertelden zij in een interview met FashionUnited destijds.