‘Curator start onderzoek naar mogelijke misleiding bij crowdfunding van Duetz en Adam’

De curator van de failliete modeketens Duetz en Adam Brandstores zal het crowdfundingproject van het bedrijf nader onderzoeken, meldt RTLZ.

Begin vorig jaar heeft het bedrijf via het crowdfundingplatform CrowdAboutNow bijna één miljoen euro opgehaald. Eerder vertelde oorspronkelijk eigenaar Pim Duetz aan FashionUnited dat de reden voor de financiering niet noodzakelijk was maar bedoeld om in te zetten voor zaken zoals digitalisering, het versterken van de relatie met klanten en het ombouwen van een hechte community.

Maar tijdens de crowdfunding kampte het bedrijf al met financiële problemen. “Met een negatief eigen vermogen van 800.000 euro verkeerde het bedrijf toen in een 'technisch failliete' staat. Dit werd niet vermeld op de crowdfundingwebpagina, in het promotiefilmpje of in de interviews die destijds werden gegeven,” aldus RTLZ.

De curator zal nu een onderzoek starten of er sprake is van misleiding bij de crowdfundingcampagne.

In dezelfde berichtgeving meldt RTLZ dat dertien van de twintig winkels uit het portfolio van Quality of Life BV een doorstart maken. De overnemers zijn meerdere partijen, waaronder Duetz zelf.