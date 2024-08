'Dertien winkels van Adam Brandstores en Duetz gered'

Het verlossende woord is er: dertien van de twintig winkels uit het portfolio van Quality of Life BV worden gered. De overnemers zijn meerdere partijen waaronder oorspronkelijke eigenaar Pim Duetz, aldus de curator tegen RTLZ.

Duetz zelf neemt twee winkels over. Negen winkels gaan naar mannenmodeketen Van Dal Mannenmode. Van Dal kondigde gisteren ook een overname van Dierckxsens aan, dus maakt de keten opeens een flinke uitbreidingsslag. Daarnaast zullen er ‘twee of drie outlets’ verder gaan onder de naam Jones & Jones, zo vertelt de curator aan RTLZ.

Doorstart voor dertien winkels Adam Brandstore en Duetz

Vorige week bleek al dat er veel gegadigden waren. Een doorstart was dan ook op handen. Quality of Life, het moederbedrijf van de winkels Duetz en Adam Brandstore, raakte in de problemen door de pandemie. Ook zou een omschakelin naar een nieuw omnichannel model gezorgd hebben voor flinke IT-problemen en bijbehorende kosten. Het bedrijf startte in 2023 nog een crowdfunding om verder te groeien, maar moest aan het einde van dat jaar al een WHOA-procedure starten in de hoop de schulden te saneren. Tot een akkoord kwam het echter niet waardoor een faillissement aangevraagd werd. De crowdfundingsactie van 2023 heeft ook de aandacht getrokken van de curator, die een onderzoek heeft ingesteld naar mogelijke misleiding van de investeerders.

Familiebedrijf Duetz had zelf vijf winkels onder de eigen naam. In 2018 breidde het portfolio opeens flink over toen het 17 winkels overnam van Adam die betrokken waren bij het faillissement van McGregor.