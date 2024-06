Faillissement Quality of Life BV uitgesproken

Moderetailer Duetz en Adam Brandstores maakte vorige week bekend een faillissement aan te vragen voor het familiebedrijf dat de formules exploiteert, Quality of Life BV. Het faillissement is vandaag uitgesproken voor de rechtbank in Midden-Nederland, zo blijkt uit het openbare insolventieregister.

Het faillissement raakt in totaal twintig herenmodezaken en twee webshops. Deze zijn sinds 21 juni gesloten. Quality of Life BV zou al een aantal jaren financiële spanningen hebben doorgemaakt. Zo deed het bedrijf een poging om te digitaliseren en het businessmodel omnichannel-proof te maken in een tijd waarin dit cruciaal was: het coronatijdperk. De moderetailer deed verschillende pogingen om hier geld voor op te halen, maar dat bleek niet voldoende.

Eerder dit jaar gingen de geruchten dat het bedrijf een financiële herstructurering zou ondergaan in het kader van een WHOA-procedure. De corona crisis en de naweeën daarvan bracht het bedrijf in moeilijkheden. De omschakeling naar een goed werkend omnichannel model zou bovendien forse IT-problemen hebben opgeleverd in 2023. Dit bracht enorme kosten met zich mee, terwijl de omzet niet op niveau lag. De schuldeisers en de moderetailer leken uiteindelijk geen akkoord te bereiken, waardoor een faillissement niet kon worden ontlopen.