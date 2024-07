Doorstart moederbedrijf Duetz en Adam Brandstores in de maak

Er wordt een mogelijke doorstart voor Quality of Life BV gerealiseerd. De curator meldt in het eerste faillissementsverslag dat ‘veel gegadigden’ interesse hadden om het moederbedrijf van moderetailer Duetz en Adam Brandstores over te nemen.

De curator deelde informatie over de bedrijfsvoering met geïnteresseerde partijen. Daarna brachten diverse gegadigden een bod uit. Op dit moment is de curator nog in gesprek met een partij ‘die de meest interessante bieding heeft neergelegd’, zo staat in het verslag. De curator verwacht in het volgende verslag meer informatie te delen over de (mogelijke) doorstart.

Het moederbedrijf van moderetailer Duetz en Adam Brandstores raakte in geldproblemen toen het coronavirus het land betrad. Als gevolg daarvan startte de onderneming in oktober 2023 een WHOA-traject, maar in juni 2024 bleek het bedrijf niet van een faillissement te ontsnappen. “De directe oorzaak hiervan is volgens het bestuur gelegen in het feit dat de financiers niet meer bereid waren tot medewerking”, aldus de curator. Het bestuur vroeg vervolgens zelf een faillissement aan.

Het faillissement raakte in totaal twintig herenmodezaken en twee webshops. Deze zijn sinds 21 juni gesloten.