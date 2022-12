Curator wil doorstart realiseren voor Kings of Indigo, diverse partijen tonen interesse

De aangestelde curator wil een doorstart realiseren voor KOI International B.V., het moederbedrijf van Nederlands duurzaam jeansmerk Kings of Indigo, dat werd op 18 december bekend in het eerste faillissementsverslag. De curator probeert de activa van het bedrijf als geheel te verkopen om een doorstart te realiseren. Diverse partijen zijn geïnteresseerd, maar wie dit zijn, is niet bekend.

Op 16 november maakte Kings of Indigo middels een persbericht zelf bekend dat het bedrijf failliet is verklaard. Het bedrijf vroeg zelf het faillissement aan nadat het niet lukte een nieuwe investeringsronde rond te krijgen. In het verslag wordt dit opnieuw bevestigd. “Vanaf juli 2022 begon een van de investeerders de rekening-courantfaciliteit af te bouwen. KOl is op zoek gegaan naar nieuw werkkapitaal en heeft gepoogd haar schulden te saneren dan wel te herfinancieren. Daar is KOI uiteindelijk niet in geslaagd en daarom heeft KOI een eigen aangifte tot faillietverklaring moeten indienen.”

Diverse partijen geïnteresseerd in Kings of Indigo, biedingsprocedure op de agenda

Tonnaer deed destijds een oproep aan geïnteresseerde partijen om zich te melden bij de curator om een doorstart te realiseren. Diverse partijen lijken zich gemeld te hebben, waardoor een doorstart nog niet uitgesloten is. De curator is op dit moment bezig met het organiseren van een biedingsprocedure om de verkoop van de activa te realiseren en een doorstart mogelijk te maken.

Kings of Indigo had 230 verkooppunten in totaal 10 landen. De grootste markt voor het merk was de DACH-regio. Bij het bedrijf waren 16 mensen in vaste dienst. Kings of Indigo is opgericht door denimliefhebber en expert Tony Tonnaer. Voor het opstarten van het merk werkte Tonnaer als directeur bij denimmerk Kuyichi. Het merk vierde dit jaar nog het tienjarige jubileum.