Custom Made Jeans Company waagt zich aan dames spijkerbroeken: “Voor dames gaat het meer om het model dan de stiksels”

Op maat gemaakte spijkerbroeken, het is nogal een opgave. Martijn Viskaal, eigenaar van pakkenwinkel Jo Jansen Herenmode en mede-oprichter van Custom Made Jeans Company, waagt zich er al sinds 2015 aan. Nu, zeven jaar later, is het tijd voor de volgende stap en breidt hij uit met op maat gemaakte spijkerbroeken voor dames. FashionUnited vroeg hem naar het geheim achter zijn spijkerbroeken in een videocall.

“Het geheim is dat het idee ontstond in de winkel zelf”, begint Viskaal. Toen Viskaal de pakkenwinkel van zijn ouders overnam, is de focus van het verkopen van pakken verschoven naar maatpakken. Al snel merkt hij dat consumenten van een op maat gemaakt pak enthousiast worden. “We verkopen meer maatpakken en de voorraad van pakken blijft liggen. Klanten kunnen kiezen wat ze willen en de maat die ze zoeken, wordt voor ze gemaakt. Het enige wat nog ontbrak, was de spijkerbroek. Iedereen heeft er wel een in zijn of haar kast. Maar de perfecte fit miste. We gaan tegenwoordig steeds meer casual gekleed naar het werk. Een klant naar een andere winkel sturen voor een spijkerbroek, die dan net niet goed zit, moest verleden tijd worden.” Zo begint Viskaal met het uitwerken van zijn idee en wordt Custom Made Jeans Company geboren.

Custom Made Jeans Company is een business-to-business bedrijf dat middels een software systeem retailers helpt op maat gemaakte spijkerbroeken te realiseren. Tot op heden, kon dit alleen voor heren. Op 17 oktober 2022 komt daar verandering in en kunnen ook dames er terecht voor een op maat gemaakte spijkerbroek.

Custom Made Jeans Company

Viskaal: “Heren vinden een broek gauw goed, bij dames ligt dat anders”

Het proces van een op maat gemaakte spijkerbroek ziet er als volgt uit: De consument past één of twee pasmodellen en wordt er gekeken welk pasmodel het beste zit. Vervolgens meet de retailer de klant op elf verschillende plekken op. Dan volgen de ontwerpopties: “Men kan de kleur van de spijkerbroek, de patch, de stiksels, de knopen en de achterzakken personaliseren, totdat hij of zij tevreden is”, vertelt Viskaal. Na het personaliseren is het aan de retailer om de gegevens in het softwaresysteem te zetten, waarna het atelier een bestelling binnen krijgt. Dan gaat de broek naar de tekentafel, wordt hij uitgesneden en in elkaar genaaid. Verder wordt de juiste kleur op de jeans gewassen en volgt een kwaliteitscontrole. “Het hele proces duurt ongeveer vier weken en de prijs van een broek voor de consument ligt per stuk rond de 300 euro”, vertelt Viskaal.

Er is één groot verschil dat Viskaal benadrukt als het gaat om dames- en herenbroeken: “Heren vinden vaak de broek die ze aan hebben goed en daar blijft het bij. Een dame wil ieder seizoen een ander model. Op dit moment wil zij een flair broek, de volgende keer een bootcut en in de zomer een cropped model.” Ook daar is over nagedacht. Viskaal ontwierp meerdere preset modellen. Op basis van de fit die wordt aangemaakt na een meting, kunnen diverse broekmodellen gemaakt worden.” Retailers kunnen op die manier vanaf de eerste meting eenvoudig diverse broekmodellen laten maken. “Het zit bij dames veel meer in de modellen dan alleen de stofkeuze en de stiksels”, merkt Viskaal op. Een nieuwe uitdaging, die veel doet beloven.

Op dit moment werkt Custom Made Jeans samen met multibrandwinkels en maatwerkspecialisten in zo’n 25 landen. Viskaal hoopt nog verder te groeien en legt zijn focus op de Amerikaanse markt. “In juni 2022 stonden we op een beurs voor maatwerkspecialisten in New York. Er bleek een concurrent te zijn. Echter is hij gestopt met leveren aan retailers, waardoor zij met het handen in het haar zitten. We waren op het juiste moment, op de juiste plek. Nu, met de komst van de damesbroeken hopen we verder uit te breiden en veel belangrijke retailers te trekken”, sluit Viskaal af.