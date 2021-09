Customerfactory verandert naam naar Franchisefactory

Full-service franchiseadviesbureau Customerfactory verandert de naam naar Franchisefactory. “Franchisefactory sluit beter aan bij de dienstverlening die wordt geboden,” aldus het persbericht.

Het bedrijf werkt al sinds 2002 voor grote en kleine franchiseorganisaties. Zo heeft het bijvoorbeeld samengewerkt met Livera en Shoeby. “Ons uitgangspunt is ‘Succesvolle concepten, met goede franchisegevers, op een snelle en verantwoorde wijze laten groeien door middel van franchising, dat is wat is waar wij goed in zijn en leuk vinden’. Ik wil alle klanten bedanken voor de leerzame en inspirerende samenwerking en heb zin in de volgende stap,” aldus Martin van Willigen, de oprichter van Franchisefactory, in het persbericht.

Franchisefactory ondersteunt franchiseorganisaties met dienstverlening op financieel, juridisch en organisatorisch gebied. Ook ondersteunt het bureau de organisaties met de werving en selectie van franchisenemers.