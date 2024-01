Dalende omzet bij Salvatore Ferragamo S.p.A. in boekjaar 2023

Italiaans modebedrijf Salvatore Ferragamo S.p.A. laat zijn omzet zakken in boekjaar 2023. Het bedrijf schrijft een omzetdaling van 8,1 procent in de boeken, zo blijkt uit de voorlopige resultaten. Enkel in zijn thuismarkt wordt een groei geconstateerd.

De omzet van Salvatore Ferragamo S.p.A. loopt terug naar 1,3 miljard euro in boekjaar 2023. Een jaar eerder noteerde het bedrijf een omzet van 1,2 miljard euro. Wie verder in de cijfers duikt, ziet dat de omzet in de wholesale-stroom het hardst daalt: 12,1 procent. Dat staat gelijk aan een omzet van 295,7 miljoen euro. Salvatore Ferragamo S.p.A. verkocht daarnaast 10,8 procent minder items in de winkels, waardoor de omzet op 824,2 miljoen euro eindigt.

De thuismarkt, Europa, ligt als enige afzetmarkt nog op omzetniveau. Hier wordt een groei van 3 procent en een omzet van 270,6 miljoen euro genoteerd. Azië-Pacific is daarentegen nog steeds de grootste afzetmarkt van het bedrijf (omzet: 362,9 miljoen euro) terwijl het een daling van 13,1 procent noteerde. In Noord-Amerika, Centraal en Zuid-Amerika, en Japan verkleinde het Italiaanse bedrijf zijn omzet met 19,2, 7,1, en 12,6 procent.

De grootste omzetbron van Salvatore Ferragamo S.p.A. is nog steeds het schoenensegment, waarna lederwaren volgen.

“We zijn ons bewust van het werk dat voor ons ligt en blijven vol vertrouwen dat onze strategie het potentieel van Ferragamo zal ontketenen. De complexe marktomstandigheden met de vertraging van de vraag naar luxe producten kan invloed hebben op de timing van onze eerste veronderstellingen, desondanks is de toewijding aan onze ambities onveranderd”, aldus Marco Gobetti, Chief Executive Officer.