Dalende Q3-resultaten bij Nike zorgen niet voor teleurstelling in eerste negen maanden

Sportmodebedrijf Nike, Inc. houdt zijn omzet in het derde kwartaal en de eerste negen maanden stabiel. De onderneming boek geen omzetplus, maar ook geen daling in het derde kwartaal, zo blijkt uit het financieel rapport. In de eerste negen maanden wordt een groei van één groei genoteerd.

Nike’s verkopen eindigen in het derde kwartaal op 12,4 miljard Amerikaanse dollar (11,5 miljard euro). Zo’n 11,9 miljard dollar is afkomstig van het merk Nike. De overige 495 miljoen dollar wordt binnengeharkt door het merk Converse. In Noord-Amerika, Groot-China en de Alpha Regio wordt een neutrale omzetgroei genoteerd, terwijl Nike zijn omzet in Europa, het Midden-Oosten en Afrika ziet dalen met drie procent in Q3.

De omzet van de eerste negen maanden komt neer op 38,8 miljard dollar. Nike groeit in deze periode met twee procent in de EMEA-afzetmarkt.

De winst voor belastingen bedraagt 1,4 miljard dollar in het derde kwartaal en ligt 5 procent lager vergeleken met een jaar eerder. De resultaten van de eerste negen maanden blijven echter stabiel met geen winstgroei of verlies: 4,95 miljard dollar.

Onderaan de streep boekt Nike een dalende winst van 5 procent in het derde kwartaal, maar weet het toch een kleine groei voor de eerste negen maanden te noteren: de plus 4 procent brengt het bedrijf naar een winst van 4,04 miljard dollar.

Wat de toekomst betreft, deelt John Donahoe, voorzitter en CEO van Nike, de nodige aanpassingen te maken om Nike naar het volgende groeihoofdstuk te brengen. “We zijn blij met de vooruitgang die we hebben gezien, terwijl we een meerjarige cyclus van nieuwe innovaties opbouwen, onze merkverhalen aanscherpen en samenwerken met onze groothandelspartners om de markt te verbeteren en te laten groeien.”