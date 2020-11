Dalende verkoopcijfers voor S. Oliver

De coronapandemie maakt het ook de Duitse modegroep S. Oliver moeilijk. De omzet van het bedrijf zal in het lopende boekjaar 2020 naar verwachting twintig procent lager zijn dan in 2019, zo is in een persbericht te lezen. Ondanks die verliezen zegt de groep te streven naar een ‘evenwichtig bedrijfsresultaat’.

De financiële structuur van het bedrijf is ‘solide’, zo stelt CFO Volker Christ in het persbericht. Volgens Christ stelt dat het bedrijf in staat om in 2020 te investeren in de toekomst van het bedrijf. Belangrijke aandachtspunten zijn ‘de snellere ontwikkeling van onze collecties, verhoogde efficiëntie door verdere digitalisering en standaardisatie van onze processen, de grotere internationalisering van onze eigen retail en investering in de aantrekkelijkheid van onze merken,’ aldus de CFO.

S. Oliver ziet in 2019 dalende omzet, maar groeiende winst

In het persbericht worden ook de geconsolideerde jaarcijfers voor 2019 bekendgemaakt. In het boekjaar 2019 daalde de omzet van S. Oliver met 5,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot circa 1,24 miljard euro. Het bedrijf wijt de terugval aan moeilijke handelsomstandigheden voor de industrie: al in 2019 ‘kon de Duitse stationaire modehandel niet profiteren van de goede economische situatie en het positieve consumentensentiment,’ zo legt de groep uit. Wel boekte het bedrijf flinke vooruitgang op het gebied van de operationele winst: met 51,6 miljoen euro overtrof deze de winst in 2018 met 12,1 procent.

De omzetontwikkeling in de afzonderlijke verkoopkanalen verschilde in het boekjaar sterk. Terwijl de omzet in de groothandel daalde met 25,8 procent tot 499,2 miljoen euro, steeg de omzet in de eigen detailhandel met 17,5 procent tot 708,5 miljoen euro. Hierdoor steeg het aandeel van de eigen winkels in de totale omzet van 46,1 procent in 2018 naar 57,3 procent in 2019.

“Door de solide financiële positie van 2019 kon 2020 aanvankelijk goed beginnen. Desalniettemin was dit jaar tot nu toe een grote uitdaging,” aldus Christ. “In het licht van de coronapandemie ligt de focus op de gezondheid van onze medewerkers, het veiligstellen van onze liquiditeit en het stabiliseren van onze business."

Onder de S. Oliver-groep vallen onder meer de merken S. Oliver, Liebeskind en Comma. De groep is actief in meer dan veertig landen wereldwijd.