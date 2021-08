Daling consumentenvertrouwen zet door in augustus

Het consumentenvertrouwen is deze maand nog steeds dalende, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -6, waar dat in juli nog -4 was.

Consumenten zijn positief over de aankomende financiële en economische situatie van de komende tijd, maar over het algemeen minder positief over de economie dan in juli. De deelindicator economisch klimaat daalde van -10 naar -11. Ook is de koopbereidheid lager: deze was in juli nog nul, maar staat nu op -2.

Het consumentenvertrouwen zag als gevolg van de coronacrisis een dieptepunt in mei 2020, met een niveau van -31. Vanaf oktober was er sprake van een stijgende lijn. Deze is sinds juni 2021 weer dalende. De stand van -6 is nog altijd hoger dan het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar: dat ligt op -8.