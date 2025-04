Kwartaalomzet Christian Dior daalt te midden van ‘verstoorde geopolitieke’ omgeving

Luxegroep Christian Dior heeft een omzet van 20,3 miljard euro geboekt voor het eerste kwartaal van 2025. Dit is een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, doordat de ‘verstoorde geopolitieke en economische omgeving’ effect bleef hebben.

De totale groepsomzet daalde met twee procent ten opzichte van de 20,7 miljard euro die in het eerste kwartaal van 2024 werd geregistreerd. Het grootste deel van de impact kwam van de divisie Wijnen & Gedistilleerde dranken, waar de omzet met 8 procent daalde.

Mode & Lederwaren werd ook getroffen, de omzet daalde van 10,5 miljard euro naar 10,1 miljard euro, wat een daling van 4 procent weerspiegelt. Het bedrijf zei dat de categorie ondanks de neerwaartse trend 'een goede veerkracht vertoonde' en werd gestimuleerd door 'een sterke groei van de aankopen in Japan'.

Meer stabiliteit was te zien bij Parfums & Cosmetica, waar de groei met 2,2 miljard euro grotendeels gelijk bleef aan het voorgaande jaar; Horloges & Juwelen, dat een marginale stijging van één procent rapporteerde tot 2,5 miljard euro; en Selectieve Retail, waar de omzet ook gelijk bleef op 4,2 miljard euro.

Selectieve Retail werd ondersteund door de kracht van de fysieke winkels van Sephora, naast de uitbreiding van het retailnetwerk van Christian Dior, met name in Noord-Amerika. De groep initieerde ook plannen om de organisatie van zijn warenhuizen, La Samaritaine en Le Bon Marché, te versterken met een gedeelde governancestructuur en de implementatie van een differentiatiestrategie voor laatstgenoemde, wat bijdroeg aan de sterke start van het jaar.

Geografisch gezien liep Europa voorop in termen van groei voor Christian Dior, terwijl de Verenigde Staten een lichte daling lieten zien, 'ondanks een goede prestatie in Mode & Lederwaren en in Horloges & Juwelen'. Japan daalde ook in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar, maar de omzet was gestegen door een groei van de uitgaven van Chinese consumenten in het land.