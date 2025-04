Dankzij Miu Miu: Prada Group ziet kwartaalomzet met 13 procent stijgen

Prada trotseert moeilijke marktomstandigheden in de luxebranche dankzij Miu Miu. Ondanks de onzekere wereldwijde economische situatie kon het Italiaanse modeconcern Prada in het eerste kwartaal verder groeien. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat het concern in de periode van januari tot en met maart een omzet van 1,34 miljard euro heeft behaald. Dit resultaat ligt 13 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De aanhoudende groei van het concern wordt vooral gedragen door sterke detailhandelsverkopen. De opbrengsten van de eigen verkoopkanalen stegen met 13 procent tot 1,22 miljard euro. Waar in de afgelopen jaren beide merken in de eigen detailhandel konden groeien, liet dit kwartaal een iets gedifferentieerd beeld zien. Miu Miu zette haar opmars voort, terwijl Prada een stabiel resultaat behaalde.

De detailhandelsomzetten van het hoofdmerk bleven met een plus van 0,1 procent (wisselkoers gecorrigeerd een min van 0,2 procent) nagenoeg onveranderd. Zusterbedrijf Miu Miu, dat in de actuele Lyst-index weliswaar door Loewe van de eerste plaats is verdrongen, bevestigde daarentegen haar dynamische groei met een plus van 60 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

“De groep had een positieve start van het jaar”, aldus Andrea Guerra, CEO van Prada Group, in de toelichting. “Ondanks de tegenwind bevestigde Miu Miu een opmerkelijke groei.” De omzetten van Prada moesten zich meten aan de zeer succesvolle waarden van het eerste kwartaal 2024 en toonden zich, gezien dat, als ‘weerbaar’.

Midden-Oosten ontwikkelde zich het meest dynamisch

In Europa stegen de detailhandel opbrengsten met 13 procent tot 334 miljoen euro, in Noord- en Zuid-Amerika met 11 procent tot 201 miljoen euro. In de regio Azië-Pacific bedroeg de detailhandelsomzet 438 miljoen euro, een plus van 10 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Japan stegen de opbrengsten met 19 procent tot 172 miljoen euro. De omzet groeide echter het sterkst in het Midden-Oosten. Met een plus van 31 procent tot 70 miljoen euro ontwikkelde de regio zich bijzonder dynamisch.

Daarnaast droeg ook de groothandel met een plus van zeven procent tot 96 miljoen euro bij aan de groei van het eerste kwartaal. De licentie-inkomsten stegen met 15 procent tot 29 miljoen euro.