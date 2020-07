De 1e Digitale Global Apparel Sourcing Expo 2020 Begint

De Global Apparel Sourcing Expo van het IAF opent zijn virtuele deuren op woensdag 15 juli. Voor inkopers die weer gaan sourcen, is dit een perfecte bestemming voor een virtueel sourcing tripje. Vanwege wereldwijde reisbeperkingen kunnen ze nu immers geen fabrieken bezoeken.

De virtuele Expo, die te bezoeken is via www.globalapparelsourcing.com , geeft podium aan bijna 200 exposerende kledingfabrikanten. Het internationale IAF netwerk zorgt ervoor dat er exposanten vanuit de hele wereld zijn, zoals Indonesië, Turkije, Pakistan, Egypte, Peru, India, Taiwan, China en Portugal. De Global Apparel Sourcing Expo wordt mogelijk gemaakt door Foursource, die zorgt voor het technische platform met een specifieke focus op B2B matchmaking. Zoekopdrachten van leveranciers zijn op een digitale beurs veel efficiënter en gerichter dan op fysieke beurzen, omdat ze het voor kopers mogelijk maken meer variabelen te selecteren. Land, soort product, certificering, technische specificaties, MOQ’s, afbeeldingen in de virtuele showrooms en nog meer variabelen kunnen ingezet worden om een goede match te maken.

Niet alleen de Expo zelf, maar ook de bijbehorende conferentie is digitaal gegaan. IAF biedt een stevig programma aan met onderwerpen zoals duurzaamheid, verschuiving in wereldwijde sourcing en digitale productontwikkeling. Toonaangevende experts geven hun visie op deze thema’s tijdens korte presentaties, die de bezoekers van de Expo digitaal kunnen bekijken. Professionals in de kledingindustrie mogen de Global Apparel Sourcing Expo gratis bezoeken door simpelweg naar www.globalapparelsourcing.com te gaan.

Sourcing Journal, als internationale mediapartner, ondersteunt de Expo om de promotie van en de bezoekersstroom naar de beurs zo optimaal mogelijk te maken. IAF nodigt al haar internationale leden uit om de Expo te bezoeken. IAF zet zich in voor het creëren van wereldwijde platforms ter bevordering van nieuwe en duurzame kansen voor de kledingindustrie en om de kledingindustrie samen te brengen en ideeën te laten delen, vooral in deze uitdagende tijden.

Author: IAF

Photo Credit: IAF