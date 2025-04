De accessoire-voorsprong: BARTS’ formule voor retailbestendigheid, het hele jaar door

Van de ijzige winterstraten tot de zonovergoten zomerkusten, de juiste accessoires kunnen een seizoen bepalen – en al meer dan drie decennia beheerst het Amsterdamse merk BARTS deze kunst. Wat begon met handgemaakte zwembroeken op de stranden van Saint-Tropez, is uitgegroeid tot een van Europa's meest herkenbare namen in seizoensgebonden accessoires. Bekend om zijn warme mutsen en knusse sjaals, heeft het label zijn aanbod uitgebreid met alles van luchtige strandkleding tot UV-beschermende baby mutsjes.

Terwijl de winter het belangrijkste seizoen blijft voor het merk, met tot wel 3.500 verkooppunten gedurende het seizoen, wint het zomerassortiment aan terrein. Sinds de duik in de badkleding in 2018, heeft BARTS zijn aanwezigheid in het zomerseizoen gestaag uitgebreid naar 1.200 tot 1.500 retailers, met speelse prints, sportieve pasvormen en relaxte stijlen voor mannen, vrouwen, kinderen en baby's. Denk aan triangelbikini's, broekjes met volledige bedekking, luchtige katoenen shirts en strandhoeden die "Road trip!" roepen.

Credits: BARTS

Serieus werk maken van de zomer (zonder de fun te verliezen)

Oprichter Bart Koene noemde de overstap van mutsen naar bikini's ooit "een vrolijke uitdaging", en het merk heeft die vrolijkheid met volle teugen omarmd. Hoewel zomerkleding zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt (variatie in pasvorm, hogere retourpercentages, langere levertijden), heeft het merk zijn gevoel voor humor of avontuur niet verloren. Elk item is ontworpen om zowel comfort als een glimlach te brengen, vervaardigd met dezelfde aandacht voor detail en kwaliteit die de winterlijn kenmerkt.

Strategisch gezien is de uitbreiding naar de zomer een slimme zet geweest. Het egaliseert de seizoensgebonden pieken en dalen die gebruikelijk zijn in de mode-retail, geeft het merk het hele jaar door zichtbaarheid en creëert nieuwe mogelijkheden voor storytelling met elke collectie. Bovendien houdt het de zaken interessant voor zowel inkopers als consumenten - ongeacht het weer.

Credits: BARTS

De kracht van de 'kleine extra'

Accessoires spelen vaak een bijrol ten opzichte van kleding in retailstrategieën, maar BARTS bewijst hoe krachtig ze kunnen zijn. Van raffia tassen tot opvallende zonnehoeden, deze zogenaamde "extra's" doen zwaar werk: ze verhogen de gemiddelde orderwaarde, nodigen uit tot cross-merchandising en bieden een impulsaankoop-appeal die moeilijk te weerstaan is. In een multi-brand omgeving vullen de kleurrijke SKU's van BARTS niet alleen gaten, ze schitteren.

En wanneer het consumentenvertrouwen afneemt, komen accessoires naar voren. "Mensen slaan misschien de jas over," legde Koene uit in een interview met FashionUnited in 2023, "maar ze pakken nog steeds een muts mee." Betaalbaar, vrolijk en makkelijk om cadeau te doen, leveren accessoires waarde, zelfs in een onzekere economische klimaat. Het zijn de aankopen die goed voelen zonder de bank te breken.

Credits: BARTS

Nog steeds draait alles om de feel-good factor

Uiteindelijk probeert BARTS niet alles voor iedereen te zijn. Het merk blijft dicht bij zijn roots en richt zich op wat het het beste doet: accessoires creëren die mensen een geweldig gevoel geven, of ze nu aan het skiën zijn of smoothies drinken op het strand.

Vanuit een hoofdkantoor gevestigd in de ooit industriële Houthavens van Amsterdam (nu een creatieve hub vol groene energie en goede vibes), blijft het BARTS-team nieuwe manieren bedenken om te verrassen en te verblijden. Met elke nieuwe drop blijft de boodschap hetzelfde: comfort, kwaliteit en precies de juiste dosis plezier. Want uiteindelijk moet mode je laten glimlachen.