De behoefte aan duurzame technologieoplossingen voor de retail

De noodzaak voor de mode-industrie om van duurzamer te opereren de nieuwe norm te maken om haar toekomst veilig te stellen is in de afgelopen paar jaar steeds duidelijker geworden. Duurzaamheid is niet langer alleen maar een modewoord, maar maakt gaandeweg een integraal onderdeel uit van de sector. Naarmate de behoefte aan duurzame oplossingen sterker wordt, proberen partners als Checkpoint Systems hun klanten te ondersteunen in hun poging een duurzamere toekomst vorm te geven.

Duurzaamheid is meer geworden dan alleen maar een trend. Het is een must die zowel op de modeagenda als voor consumenten een prioriteit is. Vandaag de dag vragen steeds meer consumenten waar de materialen die gebruikt worden om hun producten te maken vandaan komen en onder welke omstandigheden de producten gemaakt worden, maar ook hoe de arbeiders worden behandeld. Tegelijkertijd erkennen modemerken en retailers de rol die zij spelen in het behoud van het milieu. Te midden van een groeiende hoeveelheid bewijs van het effect van de sector op het klimaat is er een hernieuwde focus op de noodzaak minder CO2 te gebruiken, het verlies aan natuur terug te draaien en het gebruik van natuurlijke bronnen te beperken, nu het effect ervan op klimaatverandering duidelijker wordt. Ondanks de groeiende druk is de mode-industrie wereldwijd nog steeds een van de minst duurzame sectoren, goed voor zo’n 2,1 miljoen ton aan CO2-uitstoot per jaar, gelijk aan 4 procent van de jaarlijkse mondiale uitstoot, volgens McKinsey. Meer dan 70 procent van deze uitstoot komt vrij tijdens het productieproces en de voorraadketen, terwijl de rest afkomstig is van detailhandel, logistiek en productgebruik. De sector gebruikt daarnaast ook veel natuurlijke bronnen, zoals land, water, hout en chemicaliën bij het verbouwen van ruwe grondstoffen als katoen en wol. Het is duidelijk dat elke sector en industrietak zich moet richten op hun inspanningen om de impact van wat zij doen op het klimaat op een betekenisvolle manier naar rato te verminderen, en sommige belangrijke spelers geven daarbij het voorbeeld.

Ongeveer 125 toonaangevende bedrijven, waaronder Kering, PVH en Nike, zetten zich in om de netto CO2-uitstoot in de modesector tussen nu en 2050 tot nul terug te brengen door middel van het in 2018 gelanceerde Fashion Industry Charter for Climate Action van de VN. Anderen, zoals H&M, willen ‘klimaatpositief’ worden en tussen nu en 2040 meer CO2-emissies reduceren dan er door de voorraadketen wordt uitgestoten, en daarvoor innovatieve modellen als circulaire productie gaan gebruiken. Los van de inzet om de CO2-uitstoot terug te dringen en betere materialen te gebruiken, moeten modebedrijven echter duurzaamheid oppakken in alle lagen van hun voorraadketen en tegelijkertijd industriële, logistieke en retailprocessen verbeteren. Om zijn klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, investeert toonaangevende aanbieder van intelligente retailoplossingen Checkpoint Systems voortdurend in innovaties, naast het stellen van zijn eigen ambitieuze milieudoelstellingen.

“Duurzaam werken is een must, een doelstelling waar we voortdurend aan werken door het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en producten die beter zijn voor het milieu”, aldus Mariano Tudela, VP Sales & Customer Operations MAS Europe bij Checkpoint Systems. Het bedrijf biedt zijn klanten een breed scala aan materialen en technische expertise, en gebruikt zijn mondiale faciliteitennetwerk om de productie te garanderen van zijn RFID, artikelbeveiligingssystemen, en de labels van kleding zo efficiënt en duurzaam mogelijk te produceren. De productiefaciliteiten van het bedrijf voldoen aan de nieuwste eisen en zijn geaccrediteerd met meerdere ethische en milieuaccreditaties en normen, waaronder SEDEX, Reach, OEKO-TEX, GRS en ISO 14001. De creatieve teams van Checkpoint hebben gewerkt aan de herontwikkeling van de verpakkingen op basis van klantbehoeften en duurzame innovatie. Dankzij onderzoek naar het gebruik van alternatieve materialen, afdrukeffecten en afwerkingen, is de R-turn tag van Checkpoint Systems een voorbeeld van recente innovaties. “Deze tag is zeer makkelijk te plaatsen, omdat de productie ervan niet duur is, er geen enorme investeringen nodig zijn, maar helpt de retail om het aantal verzendingen vanwege frauduleuze aankopen (‘wardrobing’) terug te dringen, wat op zijn beurt goed is voor het milieu.” Het bedrijf heeft ook duurzamere label oplossingen, waaronder gerecycled papier, gerecycled garen, en meer. Klanten delen hun precieze eisen als het gaat om label oplossingen en Checkpoint Systems voldoet aan die eisen.

Bovendien biedt Checkpoint Systems, als volledig geïntegreerde RFID-leverancier, retailers ook een groen voordeel met zijn RFID-implementatie. Het bedrijf ontwerpt en produceert zijn eigen (RFID) labels en etiketten die kunnen worden afgedrukt en gecodeerd in hun wereldwijde productiefaciliteiten, die strategisch dicht bij de productielocaties van hun retailers zijn gevestigd. Niet alleen vermindert dit de totale uitstoot, de implementatie van RFID-oplossingen is ook essentieel om meer transparantie te brengen in de productie en omnichannel oplossingen te stroomlijnen.

Mariano gaat verder: “Onze RFID-oplossingen brengen meer openheid en duidelijkheid over het product naar de eindgebruiker, de retail en andere belanghebbenden, omdat alle benodigde gegevens over het product makkelijk te vinden en delen zijn, wat tijd, geld en hulpmiddelen bespaart.” Hoe meer gegevens er over productie en voorraadketens worden verzameld, des te meer inzicht modebedrijven en consumenten hebben over de gevolgen van producten voor het milieu en mogelijke alternatieve oplossingen.

Modebedrijven kunnen tevens RFID-oplossingen gebruiken om efficiënter te werken door de toekomstige vraag en doorstroom van producten nauwkeuriger te voorspellen. Zoals Mariano uitlegt: “In plaats van voorraad te bestellen en produceren die misschien niet wordt verkocht, wat meer afval oplevert, kunnen retailers RFID gebruiken om effectiever te werken, hun productieproces te stroomlijnen en uiteindelijk minder afval te produceren.”

De behoefte aan duurzame technologische oplossingen voor de retail gaat hand in hand met de doelstelling van de sector als geheel om de milieueffecten terug te dringen en klimaatveranderingen tegen te gaan, iets dat Checkpoint Systems van harte ondersteunt. “We beoordelen jaarlijks onze impact op het milieu en blijven onze processen evalueren en verbeteren, om onze impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de eisen van onze klanten.”