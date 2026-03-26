De betaalpas verliest terrein: Nederland kiest massaal voor mobiel betalen

Contactloos betalen zonder fysieke pas is in Nederland definitief de norm geworden, blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. In 2025 werd voor het eerst vaker afgerekend met een smartphone of een smartwatch dan met een betaalpas. De verschuiving onderstreept hoe snel digitale betaalgewoonten zich ontwikkelen. Voor de retail- en modesector betekent dit een nieuwe standaard in klantbeleving aan de kassa.

Mobiel betalen groeit razendsnel

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat bijna zes op de tien pinbetalingen in 2025 kaartloos plaatsvonden, een duidelijke stijging ten opzichte van ruim vier op de tien een jaar eerder. In totaal rekenden Nederlandse consumenten 5,83 miljard keer af, goed voor een gezamenlijke waarde van 150 miljard euro. Het aantal transacties groeide met 1,2 procent, terwijl de totale omzet met 2,2 procent toenam.

Fysieke pas verliest terrein, maar blijft relevant

Opvallend is dat het gebruik van de fysieke betaalpas verder afneemt. Bij minder dan 5 procent van de betalingen werd de pas nog in de automaat gestoken, tegenover meer dan 6 procent in 2024. Toch blijft deze methode relevant bij hogere bedragen, waarbij consumenten vaker kiezen voor extra zekerheid. Gemiddeld wordt bij een ingestoken pas ruim 51 euro afgerekend, terwijl contactloze betalingen – zowel met kaart als mobiel – rond de 25 euro liggen.

Contant blijft factor naast digitale groei

De sterke opmars van mobiel betalen bouwt voort op een trend die al in 2024 zichtbaar was. Toen werd ongeveer 45 procent van alle elektronische betalingen contactloos gedaan, een stijging van 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijkertijd bleef contant geld een belangrijke rol spelen: circa 20 procent van de betalingen in fysieke winkels werd nog cash afgerekend, vooral door consumenten die minder digitaal vaardig zijn. Ook online en onderlinge betalingen namen toe, met een totaal van 141 miljard euro via Ideal, wat laat zien dat digitale betaalmethoden in de volle breedte terrein winnen.