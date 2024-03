De Bijenkorf: ‘Een derde van alle verkopen moet circulair karakter hebben’

Warenhuisketen De Bijenkorf vernieuwd de ambities. Het bedrijf wil dat tegen 2030 een derde van alle verkopen een circulair karakter hebben.

De Bijenkorf legt in een persbericht uit dat met ‘circulair karakter’ onder andere reparatie- en onderhoudservices worden bedoeld, maar ook vintage producten en circulaire producten. In totaal maakt De Bijenkorf ‘tien beloften voor een duurzame toekomst’. Deze tien beloften zoomen in op circulariteit, goede arbeids- en leefomstandigheden, het reduceren van CO₂-uitstoot, verantwoorde materialen en grondstoffen en goed werkgeverschap.

Giovanni Colauto, CEO de Bijenkorf, in het persbericht: “In Nederland hebben wij als warenhuis een voorbeeldrol in de retail. We hadden als een van de eerste warenhuizen wereldwijd een CO₂-doelstelling in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en zetten nu de volgende stappen door de circulaire economie te omarmen en onze eerdere doelstellingen uit te breiden en aan te scherpen.”

De Bijenkorf geeft aan in gesprek te gaan met de merkpartners van het warenhuis. Samen met deze partners wil de keten zich inzetten voor het verbeteren van arbeids- en leefomstandigheden in de toeleveringsketens, maar ook helpen bij het stellen van klimaatdoelstellingen en materiaaleisen. Chiel van Leeuwen, Hoofd Duurzaamheid, Communicatie & PR de Bijenkorf, in het persbericht: “Samenwerken met onze merken is voor ons als warenhuis cruciaal om onze beloften waar te maken. Deze reis naar een duurzame toekomst kunnen we alleen samen maken. We kijken ernaar uit de succesvolle samenwerking voort te zetten.”

De keten stelde eerder al duurzaamheidsambities maar scherpt deze nu verder aan. Zo werd in vijf jaar tijd de eigen CO₂-uitstoot gehalveerd, maar moet deze tegen 2030 opnieuw gehalveerd zijn.