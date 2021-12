De Bijenkorf gaat samenwerking aan met duurzame pakketbezorger Instabox

Nederlandse warenhuisketen De Bijenkorf heeft de handen ineen geslagen met het Zweedse logistieke bedrijf Instabox voor een duurzamere bezorging van pakketjes. Dit meldt Instabox in een persbericht. Wie online een product van De Bijenkorf bestelt kan dit voortaan fossielvrij laten bezorgen op een Nederlands adres.

Afgelopen mei betrad het Zweedse Instabox de Nederlandse markt na de overname van het Nederlandse pakketbedrijf Red Je Pakketje , dat is gespecialiseerd in Same Day Delivery. De vraag naar een duurzame pakketbezorging groeit snel en heeft ervoor gezorgd dat Instabox het aantal eigen distributiecentra kon verdubbelen in 2021, aldus het persbericht. Sinds november 2021 bezorgt Instabox fossielvrij en inmiddels ook bijna volledig CO2-vrij. Het bedrijf streeft ernaar om eind volgend jaar in heel Nederland CO2-vrije bezorging te bieden, zowel voor geautomatiseerde pakketkluizen als rechtstreeks bij mensen thuis.

Het partnerschap met pakjesbedrijf Instabox past binnen de duurzaamheidsstrategie van De Bijenkorf. “De Bijenkorf staat voor stijl en kwaliteit, maar ook voor verantwoordelijkheid en een duurzamere levensstijl. Wij streven naar een wereld waarin iedereen bewuste keuzes maakt en kwaliteit het wint van kwantiteit. Fossielvrije pakketbezorging is dan ook een logische toevoeging aan onze bezorgmethodes. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met Instabox,” aldus Christiaan Mourik, directeur omnichannel bij de Bijenkorf in het persbericht.