De Bijenkorf valt in de prijzen bij Belgische e-commerce awards

De BeCommerce Awards zijn donderdagavond 20 oktober weer uitgereikt. Onder de winnaars zitten ook diverse modepartijen waaronder De Bijenkorf, zo blijkt uit de Insta Stories van BeCommerce.

De Bijenkorf nam de prijs voor beste Consumer Journey / User X naar huis. De Omnichannel Award ging naar modeketen E5. GoFluo viel zelfs twee keer in de prijzen. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in reflecterende kleding en accessoires won de prijzen voor Advertising Campaign en Start-Up.

Daarbij viel bezorger Bpost ook tweemaal in de prijzen. Het bedrijf won in de categorie Innovation maar ook Logistics.

Alle webshops die via e-commerce activiteiten producten en/of diensten verkopen op de Belgische markt én toeleveranciers die in de e-commercesector actief zijn mogen mee doen aan de BeCommerce Awards. Er worden in tien categorieën prijzen uitgereikt; start-up, consumer journey/ user x, cross-border, sustainability, innovation, omnichannel, advertising campaign, platform, payment en logistics. Daarnaast is er ook nog een Special Jury Award en een Special Public Award.