De Bijenkorf verviervoudigd de operationele winst in boekjaar 2024

De Bijenkorf heeft het boekjaar 2024 afgesloten met een groei in de operationele winst en een stabiele omzet. Het operationele resultaat verviervoudigde ten opzichte van een boekjaar eerder.

Het operationele resultaat kwam neer op 28 miljoen euro. Betreffende de omzet wordt er geen bedrag genoemd, alleen dat deze met 1 procent is gegroeid ten opzichte van boekjaar 2023. Echter werd in het verslag over het boekjaar 2023 en ook in het verslag van 2022 überhaupt geen uitspraak gedaan over de omzet. De laatste keer dat De Bijenkorf rapporteerde over de omzet was in het verslag van 2021. Toen behaalde het bedrijf een omzet van 16,6 miljoen euro.

Winstgroei voor De Bijenkorf in boekjaar 2024

De Bijenkorf verwachtte voor het boekjaar 2024 een herstel van de retailmarkt, maar dit bleef uit, zo schrijft het Nederlandse warenhuis in het bericht. Dankzij kostenverlagingen door middel van efficiencyslagen en een lichte omzetstijging kon echter de groei van de operationele winst gerealiseerd worden.

De keten is voorzichtig positief over 2025. “Retail is altijd al een dynamische branche geweest, en dat zal zo blijven. Net zoals de Bijenkorf er al 155 jaar in slaagt voorop te blijven lopen door steeds te vernieuwen, kansen te benutten en te luisteren naar onze klanten. Daarbij blijven we focussen op het bieden van een bijzondere en inspirerende winkelervaring door uitstekende service, een onderscheidend assortiment, en nog meer beleving op de winkelvloer”, aldus CFO Maud Soppe in het jaarverslag.