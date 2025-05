De Borletti Group verwerft een minderheidsbelang in True Religion

De Borletti Group heeft een minderheidsbelang verworven in het Amerikaanse denim- en casualwearmerk True Religion, dat momenteel onder controle staat van Acon Investments. De Borletti Group, een Italiaans investeringsfonds met meer dan 20 jaar ervaring in het investeren in premium en lifestyle merken, ziet deze acquisitie als een kans om zijn positie in de mode-industrie verder te versterken.

Maurizio Borletti, oprichter en partner van de Borletti Group, verklaart in een persbericht: “We zijn verheugd True Religion te ondersteunen op zo'n spannend moment in zijn groeitraject. Onze beslissing om te investeren werd ingegeven door de uitzonderlijke prestaties van het merk, met name in de afgelopen vier jaar, evenals door het duidelijke groeipad en de sterke winstgevendheid.”

“We kijken ernaar uit om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van True Religion, door onze expertise in de retail- en modesector, ons internationale netwerk en een strategische visie gericht op digitale expansie en omnichannel groei in te brengen.”

Maurizio Borletti, oprichter en partner van de Borletti Group Credits : Borletti Group

De Borletti Group investeert samen met Acon Investments in True Religion

Acon Investments, meerderheidsaandeelhouder van True Religion, leidde de transactie met de steun van de Borletti Group en zijn mede-investeerders, waaronder Azimut en de oprichters van Moose Knuckles, en is verbonden aan de Schottenstein Group, een strategische partner met een netwerk van kleding- en retailbedrijven, waaronder American Eagle Outfitters.

True Religion verscheen in 2002 op het denimtoneel in Los Angeles (Verenigde Staten) door de constructie van de klassieke vijfzakkenjeans te vernieuwen met vijfnaalds garen en een proces van twee steken per inch. Vandaag de dag biedt het merk ‘premium’ denim, sportkleding en andere kleding voor mannen, vrouwen en kinderen.

In januari 2025, toen Acon Investments een meerderheidsbelang in True Religion verwierf, verklaarde het Amerikaanse private-equitybedrijf dat het de internationale groei van het merk wilde versnellen door de geografische reikwijdte uit te breiden en de diversificatie van het productaanbod voort te zetten.

De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

