True Religion overgenomen door investeringsgroepen Acon en SB360

Het Californische jeans- en kledingmerk True Religion is overgenomen, zo meldt het Amerikaanse investeringsbedrijf Acon Investments in een persbericht. Het bedrijf is nu in handen van Acon Investments en SB360 Capital Partners (SB360). Beide partijen zullen hun middelen en kennis bundelen om de groei van True Religion te versnellen, nieuwe markten te verkennen en het assortiment verder uit te breiden. Financiële voorwaarden van de overname zijn niet bekendgemaakt.

Samenvatting True Religion, een Californisch jeansmerk, is overgenomen door Acon Investments en SB360 Capital Partners.

De overname beoogt de groei van True Religion te versnellen door middel van nieuwe markten, productuitbreiding en innovatie.

Ondanks eerdere financiële problemen geloven de investeerders in het groeipotentieel van het merk en zijn toekomstige succes.

Acon Investments onderstreept in het persbericht dat True Religion onafhankelijk zal blijven opereren vanuit het hoofdkantoor in Gardena, Californië. Het bedrijf zal denim- en lifestyleproducten blijven leveren aan consumenten wereldwijd, terwijl het kansen voor samenwerking en innovatie binnen de middelen van Acon en SB360 onderzoekt. Suma Kulkarni, Managing Partner van Acon, voegt hieraan toe: "Onze samenwerking met SB360 zal waardevolle aanvullende middelen opleveren die essentieel zijn om het volledige potentieel van het bedrijf te ontsluiten."

SB360, geleid door Jay Schottenstein, CEO van American Eagle Outfitters, is gespecialiseerd in retailinvesteringen. SB360-voorzitter Aaron Miller deelt in het persbericht: "We zijn verheugd om samen te werken met het getalenteerde team van True Religion, een iconisch merk met een rijke geschiedenis. We zoeken naar merken met een sterke kernidentiteit en een passie om een ​​marktsegment te leiden."

Groeipotentieel van True Religion

True Religion, opgericht in 2002, kwam in financiële problemen en vroeg in 2017 uitstel van betaling (Chapter 11) aan nadat de populariteit van zijn dure jeans onder consumenten afnam. Slechts vier maanden later wist het merk uit de faillissementsprocedure te komen, maar in april 2020 diende het opnieuw een aanvraag in, dit keer als gevolg van de COVID-19-pandemie. Het merk heeft zijn assortiment in de afgelopen jaren uitgebreid naar nieuwe productcategorieën, zich sterker gericht op internationale markten en samenwerkingen aangegaan met influencers. Daarnaast heeft het zijn fysieke aanwezigheid vergroot en exploiteert het nu meer dan 51 winkels. Het werkt ook al jarenlang samen met een diverse groep trouwe groothandelspartners.

Miller spreekt zijn geloof in de potentie van het merk uit: "De groei sinds 2020 is ongekend en door onze expertise in de detailhandel te benutten, zijn we ervan overtuigd dat we het bedrijf kunnen helpen om te blijven floreren. Onze investering weerspiegelt ons geloof in het groeipotentieel van het bedrijf en de voortdurende innovatie in de mode-industrie."

Michael Buckley, CEO van True Religion en een minderheidsaandeelhouder, concludeert: "Ons partnerschap met Acon en SB360 vertegenwoordigt een spannend nieuw hoofdstuk voor True Religion. Met hun expertise en middelen zijn we klaar om onze digitale en retailmogelijkheden te verbeteren, onze internationale groei te versnellen en ons kledingaanbod te blijven innoveren. We kijken ernaar uit om samen te werken terwijl we de gedurfde, authentieke stijl van True Religion naar nog meer consumenten over de hele wereld brengen."