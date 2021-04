De digitale make-over van de Denim Industrie’s: Waar beginnen we?

Het verkrijgen van denim zou net zo eenvoudig moeten zijn als het kopen van een spijkerbroek, dat wil zeggen met een druk op de knop. Voor de meesten van ons lijkt dit nog steed toekomstmuziek, maar is dit echter binnen handbereik?

Niet alleen vanwege de pandemie of vooruitgang en beschikbaarheid van nieuwe technologische hulpmiddelen als 3-D design, Machine Learning, en het Internet der dingen is verandering binnen de denim industrie nodig.

Digitale transformatie is nodig om een paradigmaverschuiving binnen organisaties mogelijk te maken met als doel ze dichter bij hun eindklanten te brengen. In het geval van de denimindustrie gaat het om consumenten.

Maar waar begint men?

Digitale transformatie in denim – het opstellen van nieuwe servicestandaarden

Zo uitdagend als het in de huidige wereld is om te verkopen, zoveel moeilijker wordt het om te kopen. Met nieuwe technologieën, productstandaarden en opkomend serviceaanbod, wordt het voor klanten steeds moeilijker hun aankoopbeslissingen te bevestigen.

Het aankoopproces in de B2B wereld is niet rechtlijnig en vereist gelijktijdige interacties die eindigen in een uitwisseling van informatie. Toegang tot de juiste informatie in de juiste fase zorgt uiteindelijk voor een betere aankoopervaring voor de besluitvormers aan de andere zijde van de denim toevoerketen.

Een onderzoek uitgevoerd door Gartner bracht aan het licht dat klanten die informatie ontvingen, die hen in staat stelde om meer bewuste aankoopkeuzes te maken, bijna 3 keer zo waarschijnlijk een hoogwaardig aanbod zouden promoten.

“Hybridiseer” uw bedrijfsmodel – Heroverweeg de klantreis

Covid-19 heeft ertoe geleid dat organisaties afwijken van de traditionele “alleen persoonlijke” verkoopbenadering en een hybride model van digitale en zelfbedienende interacties aannemen bij het contact met hun klanten, dat veel wegheeft van e-commerce. Zelfs nu persoonlijke contacten weer terugkeren, geven veel kopers nog de voorkeur aan het schakelen tussen offline en online, afhankelijk van de praktische kant en de timing.

Onderzoek op dit onderwerp geeft aan dat meer dan 85% van B2B professionals in Zuid-Korea, China, Spanje, Italë, Brazilië en de V.S. geloven dat een meerkanaalse aanpak een effectievere manier was om nieuwe kansen te zoeken en veilig te stellen.

Nu meerkanaalse ervaringen meer grip beginnen te krijgen, dienen organisaties bij de aanpak van hun pijnpunten hun structuur, gewoonten en vaardigheden te heroverwegen om de productiviteit te stimuleren.

De eerste stap in het behalen van de competentie om waarde te genereren in een meer verbonden (digitale) wereld is klanten in het middelpunt van alle beslissingen te plaatsen. Voeg vervolgens verdieping toe en schaal op naar belangrijke brongebieden als communicatie, creatieve productie, digitale en virtuele ontwerpspecialisten en analisten. Dit kan betekenen dat u meer tijd dient te besteden aan het beoordelen of u ondersteuning nodig heeft van een externe partner met de juiste ervaring en behendigheid om die vaardigheden uit te bouwen in navolging van de digitale ontwikkeling van uw organisatie.

Om in technologiegerichte markten goed te gedijen, dienen denim fabrieken hun prioriteiten bij te stellen om investering in toenemende cross-functionaliteit, het bouwen aan business intelligence en optimaliseren van de gehele klantreis van begin tot eind (een segment tegelijk) daarin op te nemen.

Over INQOVA Technologies Ltd.

INQOVA is een digitale oplossingspartner die zich specialiseert in denimfabricage en toeleveringsketen.

We helpen onze partners om duurzaam te groeien door de juiste technologischye hulpmiddelen te benutten om processen te optimaliseren en differentiatie op de markt te optimaliseren. Met de 6 stappen naar Digitaal Succes van INQOVA, identificeren we strategische mogelijkheden, creëren autentieke ervaringen en voeden we innovatieve ideeën.