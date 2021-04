De digitale ommekeer van de mode: een jaar later

Toen Tommy Hilfiger in 2015 een volledig digitale showroom introduceerde, wist moederbedrijf PVH nog niet dat dit de toekomst van de groothandel zou betekenen. Hoewel het bedrijf een naadloze interface van verkooptools aanbood, een nieuw touchscreen waarop kopers collecties kunnen verhandelen zonder dat ze monsters hoefden te zien, had het er niet op gerekend dat die kopers op een dag niet meer fysiek naar de showroom zouden kunnen komen - digitaal of niet.

Fast forward naar 2020, het jaar dat nu bekend staat als de digitale ommekeer van de mode. Een online toekomst die snel moest worden omarmd, toen traditionele B2B- en B2C-verkoop plotseling niet meer mogelijk waren. Het bleek een Darwinistische taak, waarbij de sterksten overleefden en floreerden, en de zwakkeren achterbleven.

Overleven van de sterksten

Omdat beurzen werden afgelast, reizen afgeraden en persoonlijke showroom afspraken online plaatsvonden, was de enige oplossing tijdens de pandemie voor merken om via een digitale showroom aan internationale klanten te verkopen.

Digitale showrooms maken het hele verkoop- en aankoopproces online

Digitale showrooms stellen merken in staat om collecties te delen met een druk op de knop en virtuele afspraken in te plannen met inkopers in de retail. Afhankelijk van de software zijn 3D-productafbeeldingen en collectievideo's toegankelijk, kan de assortimentsplanning worden gemaximaliseerd via interactieve merchandising en kunnen inkooporders compleet met leveringsschema's en betalingsvoorwaarden snel worden afgerond, allemaal via hetzelfde platform. Er is een breed scala aan digitale showrooms, maar enkele van de meest succesvolle platforms zijn Joor, Hatch, Ordre, BrandLab360 en Dtail, waarvan er vele wereldwijd toonaangevende merken vertegenwoordigen, van high street tot luxe tot made-to-order. Joor bijvoorbeeld, vertegenwoordigt meer dan 12.500 merken en meer dan 300.000 fashion retailers in 144 landen maken dagelijks verbinding op het platform. Deze platforms stroomlijnen het B2B-verkoopproces en stellen inkopers ook in staat nieuwe collecties en ontwerpers te ontdekken.