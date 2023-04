De “échte” winkel blijft en dit is waarom

Volgens onderzoekers heeft de pandemie de verschuiving van fysiek naar online winkelen met ongeveer vijf jaar versneld. Online sales vliegen door het dak, maar dat betekent niet dat offline er niet meer toe doet. In België en Nederland vindt 88 procent van alle verkopen nog steeds ‘in het echt’ plaats.

Daarmee wordt volgend onderbuikgevoel bevestigd: alleen e-commerce is niet genoeg. De sleutel tot retail succes zit nog altijd in hybride, waarbij synergie tussen online en offline ontstaat. Het draaiend houden van uw ‘brick and mortar’ business is echter een enorme uitdaging in een steeds veranderende, drukke en veeleisende markt.

Hoe kunt u ‘fysiek’ dan het best benutten? Hoe creëert u een memorabele winkelervaring waarbij alle zintuigen van de bezoeker worden geprikkeld? Kennispartner TCOG legt het uit.

BOPIS

Een pakje bestellen en zelf ophalen op locatie is de nieuwe standaard. We noemen het ook wel BOPIS, naar het Engelse acroniem voor ‘online kopen en het ophalen in de winkel’. In de Verenigde Staten maakte twee derde van de consumenten er het afgelopen halfjaar gebruik van en ook in België en Nederland voegen steeds meer grote én kleine retailers de optie toe aan hun webshop checkout. Bovendien komt er een verrassend voordeel om de hoek kijken: één derde van de ophalers koopt ter plaatse nog iets extra.

BOPIS krijgt de voorkeur van de koper. Het is namelijk de snelste en goedkoopste manier en het geeft de consument een stukje autoriteit terug. Bovendien is het duurzamer, omdat de totale reisafstand van bestelbusjes wordt geminimaliseerd. Enthousiaste kopers hoeven niet langer te wachten op een koerier. Als het sneller kan met een zelfstandige pick-up, zijn ze bereid zich daarvoor te verplaatsen. Met de juiste ERP-software die informatie over voorraden en bestellingen naadloos en foutloos doorgeeft, kan BOPIS uw concurrentenpositie significant versterken.

Daling van retouren

Geretourneerde bestellingen vormen een enorme kostenpost, in Nederland gaat het om zo’n 15 procent van de pakketjes en dat kost ondernemers 12,50 euro per keer. Uit onderzoek van DPD blijkt dat Nederland zelfs op nummer één staat. Fysieke shops zorgen voor een flinke daling in het aantal retouren. We weten namelijk uit onderzoek dat consumenten 15 tot 40 procent van hun online aankopen retourneren tegenover 5 tot 10 procent instore, een serieuze verbetering.

Mocht een bestelling toch spijtgevoelens opleveren, dan biedt een winkel ook de mogelijkheid om te retourneren op locatie. Logistiek is dat een stuk eenvoudiger, want items kunnen direct terug in de schappen. U ziet zo’n winkelretour realtime verschijnen in uw ERP systeem, dus zoekende klanten uit de buurt kunnen meteen op de hoogte worden gesteld. Dat is goedkoper, en het leidt tot tevreden klanten. Slechts een vijfde zou pakketjes liever zelf retour sturen via de post.

Zien en voelen

Het is logisch dat er minder retour gaat als consumenten fysiek kopen, want ze hebben het product voor de aankoop al kunnen zien en voelen. Dat multi-sensoriële blijft uniek aan winkelen in het ‘echt’. De basale behoeftes zoals het oordelen over pasvorm, stofkwaliteit en kleur blijft online een enorme uitdaging. Fysieke bezoeken bieden u de kans om die vakkennis te delen en in gesprek te gaan met de klant, een groot goed in de huidige aandachteconomie.

82 procent van de consumenten geeft aan dat ze sneller geneigd zijn iets te kopen als ze het even hebben gezien. Uit een KPMG-onderzoek blijkt dat dit zelfs de nummer één reden is om nog een voet in de winkelstraat te zetten. Volgens de Harvard Business Review levert het ook meer op; klanten geven meer uit op locatie. Als winkelier kun je hier op inspelen door de brand experience in levenden lijve te optimaliseren. Zo transformeert u twijfelaars in loyale fans.

Communities bouwen

De drukte in de shop heeft zich verplaatst naar het web en dat schept ruimte om uw winkel in te zetten voor andere doeleindes. In een tijd waarin de beleving en de klantenreis grote succesfactoren zijn, biedt dat enorme kansen om het verschil te maken.

Van community hub tot seminar ruimte tot showlocatie, u kunt uw winkel omtoveren tot een plaats die consumenten bezoeken voor entertainment, onderwijs en verbinding. Een andere trend is om customized services aan te bieden die de persoonlijke waarde van een kledingstuk een boost geven. Denk aan een kleermaker die een item aanpast op maat, een reparatiedesk voor afgevallen knoopjes en gaatjes of een stijlcoach die advies geeft over het juiste silhouet en kleurgebruik.

Voor elk fashion bedrijf dat vandaag de dag relevant wil blijven, is digitalisering een must. Maar als u uw plekje in de overvolle modemarkt echt wil verzekeren, vergeet u dan uw fysieke presence niet. Met de juiste hybride strategie, waarbij software alle off- en online informatie stroomlijnt, kunt u het verschil maken.

