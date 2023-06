De Ecoalf-lifestyle: Oprichter Javier Goyeneche over de uitbreiding met sport en beauty

Javier Goyeneche heeft grote plannen met Ecoalf. Het op duurzaamheid gerichte merk uit Spanje lanceerde recent nog een eigen lijn voor sporten zoals fietsen en yoga en de volgende toevoeging aan het assortiment staat al op de planning: een beauty palette. Daarnaast wil de oprichter van Ecoalf doorgaan met wereldwijde expansie en tegelijkertijd emissievrij worden.

Goyeneche vertelt FashionUnited in een interview welke plannen en nieuwtjes Ecoalf nog meer heeft en hoe de zaken ervoor staan.

Welke producten doen het momenteel goed voor jullie?

We zijn begonnen als leverancier van bovenkleding, dus jassen zijn altijd een sterke categorie voor ons. Sinds 2014 zijn we ook bezig met gerecycled katoen, dat elk jaar een groter deel van de collectie beslaat - van tien procent in het begin tot 100 procent dit jaar. T-shirts, sweatshirts en polo's zijn erg belangrijk voor landen als Spanje en Italië. Sneakers en gebreide kleding groeien ook sterk.

Foto: Ecoalf

De sportcategorie is ook relatief nieuw, met producten voor hardlopen, fietsen, yoga en surfen…

We willen een levensstijl creëren. Dus dachten we: Oké, wat doen onze klanten? Ze sporten en zijn graag buiten. Dus hebben we een paar jaar geleden een test gedaan met yoga. Het werkte goed, dus besloten we een collectie te maken voor yoga, fietsen en surfen. We hebben het allemaal gedaan met dit nieuwe nylon - Meryl-garen - dat waterstoftechnologie gebruikt om microplastics af te sluiten. Het beperkt het vrijkomen van microfilamenten en is monofilament zodat het gerecycled kan worden. We hebben het net twee maanden geleden gelanceerd, dus we zullen zien hoe het werkt.

Komen er binnenkort nog andere sporten bij?

Nee, ik denk dat we eerst dieper moeten ingaan op de sporten die we al hebben en dan pas bespreken wat de volgende stap zou kunnen zijn. We hebben verschillende opties.

Naast kleding komen er binnenkort ook cosmetische producten…

Mensen meldden dat ze voor producten als deodorant, shampoo, gel, lippenbalsem en zonnebrandcrème ongeveer 30 tot 50 doseringen gebruiken - één shampoo en één gel per maand plus de andere producten.

Dus toen we de nieuwe cosmeticalijn ontwikkelden, hadden we twee voorwaarden. De verpakkingen moesten recyclebaar zijn en niet wegwerpbaar. Dus ontwikkelden we deze aluminium verpakkingen die meer dan 20 jaar meegaan en aan het einde van hun levensduur gerecycled kunnen worden, en die we gebruiken voor zeep, shampoo en alle andere producten - ze worden gevuld met poeder.

We hebben er bijna twee jaar aan gewerkt omdat we geen chemicaliën wilden gebruiken bij de productie van het poeder - het is allemaal biologisch. En als ze leeg zijn, kun je nieuw poeder kopen om ze opnieuw te vullen.

Wanneer zijn jullie van plan de cosmetische producten op de markt te brengen?

We beginnen begin september met onze winkels, online en geselecteerde winkels. En dan zullen we zien hoe de markt reageert.

Wat kunnen we hierna verwachten in jullie assortiment?

We hebben nu sport en de wellness beautylijn ... En dan zijn er nog de mannen- en vrouwencollecties, die we elk voor 50 procent aanbieden. We zijn druk bezig met de nieuwe accessoires. Tot nu toe hebben we een paar tassen, maar komende herfst/winter komt er een complete accessoirecollectie.

In welke markten zijn jullie op dit moment bijzonder sterk?

Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Italië. We hebben al 1.200 (retail)klanten - dus we groeien goed.

Welke nieuwe markten wil je bereiken?

We willen verder uitbreiden in Nederland - BeNeLux in het algemeen - het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. En nu zijn we bezig met het opzetten van een nieuw filiaal in Californië en over zes maanden openen we de eerste winkel in Los Angeles.

Beach Boys Capsule. Foto: Ecoalf

Het Europees Parlement is bezig met de invoering van een wet over de toeleveringsketen. Wat vind je van de huidige ontwikkelingen?

We wachten nog steeds af hoe deze wetgeving eruit gaat zien, want uiteindelijk moeten ze eerst beslissen hoe het label eruit gaat zien en dan het digitale paspoort. En hoe ga je het product dan beoordelen? Want niet alle producten zijn hetzelfde en we investeren verschillende bedragen in de producten die we op de markt brengen. Als je product circulair is, dan zou je minder moeten betalen dan voor een product dat niet circulair is. Dus laten we eens kijken wat er uit komt.

Gebruikt u al digitale product ID?

We hebben het al in onze kleding. Je kunt de traceerbaarheid van het water controleren en we worden elk seizoen beoordeeld door een externe audit. Maar we gaan 'radiofrequentie-identificatie' (RFID) invoeren in al onze kleding. We gaan dit digitale paspoort invoeren zodat alles volledig traceerbaar is - materialen, wie ze heeft gemaakt en hoe we ze vervoeren.

Ecoalf FW23. Foto: Ecoalf

Welke andere doelen en plannen hebben jullie?

Ons doel is om veel te blijven investeren in nieuwe materialen en stoffen. We investeren veel in technologie voor metingen. Dat is de enige manier om te verbeteren. We zijn net uitgeroepen tot een van de vijf beste B Corps ter wereld. We hebben ons ertoe verplicht om in 2030 netto nul emissies te hebben, zonder compensaties. We kunnen dit alleen bereiken als onze hele toeleveringsketen hetzelfde doel nastreeft.

Hoe willen jullie dit bereiken voor de hele toeleveringsketen?

Op dit moment zijn we een nieuw team aan het samenstellen om onze hele toeleveringsketen te analyseren en uit te zoeken wie deze uitdaging aan wil gaan en wie niet. En helaas kunnen we niet verder met degenen die zich er niet toe verbinden om in juni netto nul emissies te hebben.

Met al deze innovaties, uitbreidingen en nieuwe producten - hoe gaat het op dit moment met het bedrijf?

Nou, het bedrijf groeit nog steeds, 35, 40 procent per jaar - dus het gaat goed en we zijn winstgevend. Natuurlijk zijn het geen gemakkelijke tijden - het weer was vorig jaar verschrikkelijk, het was erg warm, nu regent het, Oekraïne, de oorlog. We hebben veel trouwe retailklanten die merken dat het merk goed ontvangen begint te worden en dat de verkoop in de meeste landen verbetert.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.