De evolutie van Donders 1860: Van lakenhandel tot premium jassenmerk

Waar de oude handgeschreven kasboeken bij de entree nog doen denken aan lang vervlogen tijden, is Donders 1860 inmiddels uitgegroeid tot een grote Europese speler in leren jassen en Outerwear fashion jack’s. Die zowel onder eigen naam als private label voor hele bekende merken in de markt worden gezet. We spreken Bart Donders (algemeen directeur), Bas Bouwman (commercieel directeur) en Myron Gardien (financieel manager) over hun historie, Nederlands vakmanschap, sustainable produceren, innovatieve software, data en ambities.

Een mooi stukje historie

Bart Donders (58), algemeen directeur en de 5de generatie van het familiebedrijf neemt ons direct bij binnenkomst mee in een mooi stukje historie van het bedrijf. Waar naast het oude krantenartikel van 12 april 1860 over de oprichting van Donders, het familieportret en de eerste handgeschreven bon, het supermoderne magazijn zichtbaar is. “We zijn begonnen als lakenhandel om stoffen naar kleermakers te brengen die er pakken en jassen van maakten. Met een eigen winkel in de binnenstad van Arnhem. Na de lakenhandel zijn we naar fabricage gegaan, eerst in Venray en later in Geleen. Rond 1964 zijn we als een van de eerste bedrijven naar het buitenland gegaan. Eerst naar Kroatië, daar hebben we eigen productiebedrijven gehad, toen maakten we hoofdzakelijk jassen, kostuums en broeken. Daar kwam iemand voorbij met een bedrijfje dat leren jassen maakte. En toen dacht mijn vader: “Leuk zo’n leren jas, laat ik eens kijken wat ik daar mee kan doen.” Hij verkocht gelijk 1000 leren jassen, een ontzettend groot aantal voor die tijd, aan C&A.”

Passie voor leer

Terwijl de confectie in die jaren steeds moeizamer gaat, groeit het bedrijf hard in lederen kleding. Wanneer Bart in 1992 het stokje van zijn vader overneemt, neemt hij de rigoureuze beslissing om de volledige focus te leggen op leren jassen. Een specialisme waar weinig concurrentie in is en die goed past bij Barts achtergrond. “Ik heb voor een leerlooierij in Frankrijk gewerkt, daar is ook mijn passie voor leer ontstaan. Het aparte is dat een dier wordt geslacht voor het vlees en niet voor de huid, leer is eigenlijk een afvalproduct. Dat geven wij zo een tweede leven. Wij zijn ons bezig gaan houden met het duurzaam looien door gebruik van plantaardige en synthetische middelen in plaats van de zware chemicaliën en daarnaast het hergebruik van onder andere deze zouten en plantaardige middelen.”

Van design tot sales

Donders 1860 maakt minimaal twee keer per jaar een collectie die bestaat uit leren jassen en Outerwear fashion jack’s. 80% van deze collectie wordt in het buitenland verkocht, vooral in Europa. Via retailers, online en via platformen. “Alles wordt hier bedacht, ontwikkeld, getekend, en gestyled, onder het Donders label, private label voor grootwinkelbedrijven, en voor merknamen. Dat is ook echt onze kracht, er zijn maar weinig bedrijven die dat op leergebied allemaal kunnen.”

Sustainable crafted

Donders 1860 zet zich dagelijks in om de textiel- en leerprocessen te verbeteren met kwaliteitsproducten die op een eerlijke en veilige manier worden geproduceerd. Productie met een zo’n min mogelijke impact op de natuur. Samen met de leveranciers en toeleveranciers ziet Donders 1860 erop toe om geen schade toe te brengen aan werknemers en het milieu. “Onze kleding maakt deel uit van jouw comfortbeleving als verlengstuk van het lichaam. Jouw ervaring is onze passie. Daarom innoveren en produceren wij onze producten op duurzame wijze, met aandacht voor de materialen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor jou als gebruiker én voor het hele proces. Onze verantwoordelijkheid strekt zich uit van het individu tot aan onze medewerkers, leveranciers, transporten en uiteindelijk de hele samenleving. Donders 1860 is zich bewust van de impact op de natuur en geeft leer een tweede leven. Dat maakt onze producten sustainable crafted.”

Processen stroomlijnen en samenwerken met retailers

Met zoveel verschillende productielijnen, saleskanalen en labels om voor te produceren, is het houden van inzicht en overzicht ook steeds lastiger. Gelukkig heeft Bart aan financieel manager Myron Gardien een hele goede. Myron is zes jaar geleden begonnen als stagiair en uiteindelijk de uitdaging aangegaan om de financiële processen aan te pakken en te stroomlijnen. Daarbij hoorde ook direct de afweging over de juiste software. Hoe lang kun je met je huidige software uit de voeten, en wanneer loop je tegen beperkingen aan?

Myron: “Wat wij de afgelopen jaren binnen Donders hebben gezien, is dat de fashion verandert, en daarin ook de werkwijze binnen de fashion. Er ontstaan nieuwe behoeften op softwareniveau en qua planningssystemen. Wij werkten voorheen met Exact Globe, dat was wel georiënteerd op groothandel. Maar natuurlijk niet op de ontwikkeling van je artikelen. Je zet je product erin zoals het is, met weinig items en weinig lagen aan informatie. Terwijl een fashion artikel heel veel lagen aan informatie bevat, die voor heel veel doeleinden kan worden gebruikt. Ook de retailers hadden daar behoefte aan. Op detailniveau het artikel kunnen overleggen met de retailer, dat was voor ons niet mogelijk. Of we moesten het per artikel in een Excel helemaal uitschrijven en dan doorzetten naar een retailer, dat is ook een mogelijkheid, maar dat wordt wel heel arbeidsintensief.”

Bart: “Uiteindelijk heb ik de beslissing genomen, ik wil van dit pakket af. Het is niet meer van deze tijd en we worden te veel beperkt. En toen ben ik met Myron gaan praten, omdat hij de revolutie ook zag, dat we het echt anders moesten gaan doen. De klap hebben we er gezamenlijk op gegeven: We moeten nu over. En niet lang wachten, maar nu.”

De keuze voor branchespecifieke ERP software van Itsperfect

Eind 2020 nodigen Bart en Myron dan ook drie softwareleveranciers uit voor een pitch.

Bart: “Op de vragen die we na het tweede gesprek stuurden kregen we bij Itsperfect gelijk een duidelijk antwoord, zij konden ons direct laten zien hoe alles in elkaar zat, heel gebruiksvriendelijk. Met een team van inkoop, logistiek en finance hebben we uiteindelijk de beslissing genomen: We gaan voor Itsperfect. Dat is echt voor de branche het meest optimale systeem, vooral omdat het als enige specifiek voor de fashion gebouwd is. Iedereen heeft met dezelfde processen, maten en kleuren te maken. En iets als EDI krijg je bij Itsperfect binnen het pakket gewoon as it is.”

Na de razendsnelle beslissing komt al snel de belangrijke vraag: Wanneer gaan we over? Uiteindelijk kiezen Bart en Myron ervoor om de implementatie op te splitsen, met name voor inkoop en de beginfase rondom productontwikkeling.

Myron: “Omdat je in de fashion vrij ver vooruit werkt, waren we toen al bezig met SS’22 dus eigenlijk moest die collectie erin komen, zodat op het moment dat wij de verkoop ingaan, we alle orders al in het nieuwe systeem konden krijgen. En dat is dan iets wat direct van start moet gaan. Toen hebben we besloten per 1 juli 2021 daadwerkelijk over te gaan en van daaraf de combinatie van Exact Online en Itsperfect te laten lopen. De hele implementatie was een superleuke ervaring, maar er komt wel aanzienlijk wat bij kijken. Eigenlijk van een Exact Globe, toch wel een ouderwets pakket qua vormgeving wat niet geheel aansluit op de fashion, tot de overgang naar Itsperfect.”

Bart: “Dat we daarna de gegevens kregen die we graag wilden hebben, was al een totale verademing. Maar ook hoe het hele proces gelopen is, is voor mij een meevaller geweest. Ik zag de implementatie als een hele grote beer op de weg, maar ben heel tevreden hoe het nu draait. Hoe het opgebouwd is, daar ben ik heel blij mee. Dat kan ik ieder ander merk met een gerust hart adviseren.”

Oog voor data

Waar Bart de finesses van het Arnhemse familiebedrijf al met de paplepel ingegoten krijgt, hebben zijn drie kinderen bewust gekozen voor andere carrières. En omdat hij zich eigenlijk het liefste bezighoudt met design, trekt Bart begin 2022 Bas Bouwman aan als commercieel directeur en aandeelhouder. Bas is met zijn een internationale achtergrond en kijk op data een mooie aanvulling op het team.

“Ik ben op jonge leeftijd uit Nederland vertrokken en heb de laatste 9,5 jaar in Dubai gewoond. Daar heb ik voor een grote Retail organisatie gewerkt, eerst marketing en daarna inkoop. Ik ben heel erg op data-analyse gericht, Itsperfect heeft ons geholpen om daar als Donders een stap mee te zetten. Beter inzicht krijgen in wat het wel en niet goed doet, en daar meer een strategie mee uitzetten. Buiten implementatie en het invoeren van verkoop- en inkooporders, heeft ook het managen van stock en profitability ons heel erg geholpen. Als commercieel directeur kijk ik altijd naar het hele plaatje, hoe we het hele proces beter en efficiënter kunnen doen. Qua inkoop, logistiek, marketing, verkoop. Mijn ervaring in Dubai heeft me geleerd waar we naar moeten kijken. En dat pas ik hier ook toe.”

Van Vendor Portal en B2B tot rapportages, planning en control

Inmiddels draait Donders 1860 al zo’n twee jaar op het nieuwe systeem. En wordt het steeds duidelijker wat de toegevoegde waarde van Itsperfect is.

Bart houdt intensief contact met buitenlandse producenten en is erg te spreken over de Vendor Portal: “Leveranciers kunnen daar op inloggen en alles uithalen qua product sheets, opvolging, veranderingen. Dat merk je gewoon, als je met verschillende facetten werkt (eigen label, private label en voor merknamen), daar zit een hoop historie in het hele verhaal dat we in kunnen vullen, dat vind ik fantastisch. Echt op een hele fijne manier werken. Dat wordt ook in het buitenland als zeer prettig ervaren. Die vinden dit een van de fijnste systemen.”

Bas is vooral veel bezig met rapportages: “Voor mij is het meest waardevol dat we er op een goede manier data uit kunnen halen. Maar ook tegelijkertijd de inkoop- en verkooporders goed kunnen registreren. Ik zie nog wel mogelijkheden om een volgende stap te maken, want ik denk dat we nu qua systemen een hele grote stap hebben gemaakt. Voorheen hadden we bijvoorbeeld iemand die alle verkooporders aan het invoeren was, dat gaat nu via de agenten zelf door de B2B shop. We zijn efficiënter gaan werken, en halen er veel meer rapporten uit. Maar ik denk dat we nog 1 of 2 stappen verder kunnen om het qua processen nog beter neer te zetten.” Voor Myron zit de meeste winst in meer mogelijkheden tot planning en control: “Wat Bas ook aangeeft, we hebben meer data om mee te werken. Ook met zicht op de toekomst, dat je daarin beter kan plannen en weet wat de trends zijn. We zijn nu in de fase gekomen dat we moeten gaan kijken hoe we dat kunnen optimaliseren. Zodat we nog beter kunnen forecasten wat wij verwachten aan sales en inkopen te maken, en van welke artikelen we een betere sales kunnen verwachten. Er komt een bulk data op je af die je voorheen niet had en nu is het zaak om dat goed te structureren. En te zorgen dat je daarmee de continuïteit van de business verder kunt brengen.”

Uitdagingen en ambities

Wanneer het gaat over de ambities van Donders 1860 hoeft Bart niet lang na te denken.

“Het is héél eenvoudig, wij willen de grootste verkoper van jassen worden in Europa."

Myron vult aan: “We willen ons eigen label nog sterker in de markt zetten, en van daaruit een mooi betekenisvol bedrijf kunnen planten.

“Waar je misschien ook nog andere bedrijven op aan kan haken. Je ziet wel dat er een concentratie plaatsvindt, daar zul je ook als bedrijf goed op moeten anticiperen. Ook al ben je de 5de generatie, dat zegt niks voor morgen,” besluit Bart. Een mooie portie nuchterheid van een echt vakman, met enorm veel liefde voor het familiebedrijf waar hij van jongs af aan in meegegroeid is. Een bijzonder Nederlands bedrijf met een prachtig stukje historie en een mooie missie. Dutch Designed, Sustainably Made.