Groei van winstmarge door AI-voorraadbeheer

In een steeds competitievere en dynamische retailomgeving is de mode-industrie actief op zoek naar innovatieve oplossingen om de winstgevendheid te verhogen en de bedrijfsvoering te optimaliseren. WAIR, een technologiebedrijf met hoofdkantoor in Amsterdam, organiseerde onlangs een evenement, “Verbetering van de retail met AI: inzichten & ervaringen,” waar het potentieel van artificiële intelligentie (AI) werd getoond om deze cruciale behoeften aan te pakken. Het evenement bracht mode professionals samen om te onderzoeken hoe AI een revolutie teweeg kan brengen in voorraadbeheer en tastbare financiële voordelen kan opleveren.

De kernboodschap van het evenement was gericht op de transformerende kracht van AI om de mode-industrie verder te helpen dan traditionele, vaak inefficiënte praktijken. Sprekers benadrukten de beperkingen van handmatige processen en statische besluitvorming, die vaak resulteren in een suboptimale voorraadtoewijzing, verhoogde afprijzingen en gemiste verkoopkansen. WAIR positioneert zijn AI-gestuurde oplossingen als een belangrijke factor voor het bereiken van een grotere efficiëntie en, uiteindelijk, een verbeterde winstgevendheid. Algemeen directeur en oprichter Mitch van Deursen toonde aan dat een kleine omzetstijging van één procent, die wordt bereikt door een verbeterd voorraadbeheer, een winststijging van 12 procent kan opleveren.

De AI-gestuurde aanpak van WAIR in voorraadoptimalisatie

De aanpak van WAIR is gebouwd rond het concept van “digitale humans” - AI-agents die zijn ontworpen om voorraadbeslissingen op het niveau van de individuele stock-keeping unit (SKU) te analyseren, voorspellen en automatiseren. Deze agents maken gebruik van geavanceerde algoritmes en machine learning technieken om enorme hoeveelheden data te verwerken, waardoor retailers bruikbare inzichten en geautomatiseerde aanbevelingen krijgen.

Een belangrijk aanbod van WAIR is de “Wallie” agent, die gespecialiseerd is in digitale allocatie. Wallie analyseert verschillende datapunten, waaronder historische verkoopdata, winkelspecifieke prestaties en externe factoren zoals weersvoorspellingen, om de optimale distributie van voorraad te bepalen. Deze dynamische aanpak staat in schril contrast met traditionele methoden, waarbij een vast percentage van nieuwe producten naar elke winkel wordt gedistribueerd, wat vaak leidt tot mismatches tussen vraag en aanbod. Door de allocatie af te stemmen op de voorspelde vraag, wil Wallie voorraadonevenwichtigheden minimaliseren en de verkoop maximaliseren.

WAIR legt ook een sterke nadruk op de nauwkeurigheid en verfijning van zijn voorspellingsmodellen. De AI genereert probabilistische voorspellingen en biedt retailers een reeks potentiële verkoopresultaten in plaats van single-point voorspellingen. Dit zorgt voor een meer geïnformeerde besluitvorming, waardoor retailers risico’s beter kunnen beheren en voorraadniveaus kunnen optimaliseren. Hoewel WAIR de uitdagingen van langetermijnvoorspellingen erkent, benadrukt het de betrouwbaarheid van zijn kortetermijnvoorspellingen, die cruciaal zijn voor een effectieve aanvulling.

Belangrijkste kenmerken en voordelen van de technologie van WAIR

De technologie van WAIR biedt een aantal belangrijke functies die zijn ontworpen om specifieke uitdagingen in de mode retail aan te pakken:

SKU-niveau optimalisatie: De AI van WAIR werkt op SKU-niveau en biedt een fijnmazig niveau van controle over de voorraad. Dit is vooral belangrijk in de mode-industrie, waar de vraag aanzienlijk kan verschillen tussen verschillende maten, kleuren of stijlen van hetzelfde product.

Geautomatiseerde besluitvorming: De AI-agents kunnen routinematige voorraadbeheertaken automatiseren, waardoor menselijke medewerkers zich kunnen richten op meer strategische activiteiten. WAIR biedt verschillende niveaus van automatisering, waardoor retailers geleidelijk kunnen overstappen op een volledig geautomatiseerd systeem.

Data-gedreven inzichten: Het platform van WAIR biedt gebruikers gedetailleerde inzichten in de voorraadprestaties, verkooptrends en het besluitvormingsproces van de AI. Deze transparantie helpt retailers de technologie te begrijpen en te vertrouwen.

Focus op efficiëntie: De oplossingen van WAIR zijn ontworpen om de efficiëntie in het gehele voorraadbeheerproces te verbeteren, van de eerste toewijzing tot de aanvulling en herdistributie.

Belangrijke uitdagingen in de mode retail aanpakken

De technologie van WAIR pakt een aantal cruciale uitdagingen aan waarmee mode retailers worden geconfronteerd:

Inefficiëntie van de voorraad: Traditionele methoden leiden vaak tot een overtollige voorraad op sommige locaties en tot stockouts op andere, wat resulteert in gemiste verkopen en afprijzingen. De AI-optimalisatie van WAIR minimaliseert deze inefficiënties.

Complexe logistiek: Het beheer van de voorraad in meerdere winkels en distributiecentra kan logistiek een uitdaging zijn. Het platform van WAIR vereenvoudigt deze processen met geautomatiseerde aanbevelingen en heldere visualisaties.

Behoefte aan flexibiliteit: De mode-industrie wordt gekenmerkt door snel veranderende trends en consumentenvoorkeuren. De AI van WAIR helpt retailers snel en effectief op deze veranderingen in te spelen. De rol van technologie in de toekomst van de mode retail

Het evenement van WAIR benadrukte het groeiende belang van technologie bij het vormgeven van de toekomst van de mode retail. Door routinetaken te automatiseren en data-gedreven inzichten te bieden, stelt AI retailers in staat om betere beslissingen te nemen, hun bedrijfsvoering te optimaliseren en hun bedrijfsresultaten te verbeteren. Naarmate de industrie zich blijft ontwikkelen, zal het omarmen van dergelijke innovatieve oplossingen waarschijnlijk steeds essentiëler worden voor succes.