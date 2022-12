De grootste metaverse mode-evenementen van 2022, en of ze volgend jaar terugkeren

Dit jaar was er een overvloed aan digitale en op metaverse gebaseerde evenementen die bedoeld waren om informatie te verstrekken over digitalisering in de mode-industrie en daarbuiten en de weg hiernaartoe te versnellen.

Terwijl sommigen gebruik maakten van reeds bestaande virtuele wereld platforms, ontwikkelden anderen hun eigen wereld om tentoonstellingen, digitale ontwerpen of presentaties te tonen die ook in de vorm van paneldiscussies kwamen. FashionUnited heeft een lijst samengesteld van de top mode-evenementen die dit jaar plaatsvonden, met informatie over alles wat je erover moet weten en welke mogelijkheden er zijn om volgend jaar naar uit te kijken.

Voordat je gaat lezen kun je hier je metaverse terminologie opfrissen .

Feb & Sept: Digital Fashion Week NYC

Digital Fashion Week NYC 2022. Beeld: Digital Fashion Week

B2B evenement Digital Fashion Week NYC vond zowel in februari als in september van dit jaar plaats en zette zijn missie voort om een digitale aanvulling te worden op lopende modeweken. Voor de meest recente editie weerspiegelde de opzet die van een handelsevenement, met een beursvloer die uitmondde in een filmzaal, waar langere paneldiscussies, films en informatieve gesprekken plaatsvonden. Een reeks mode-animaties van ontwerpers uit de hele wereld vormde de aftrap van het evenement, gevolgd door een aantal sprekerspresentaties, netwerkevenementen en een modeshow, die elk bijdroegen aan de poging van het bedrijf om een 360-zicht op de industrie te vormen.

Sinds de oprichting in februari 2021 heeft de groep achter het evenement een enorme groei doorgemaakt, aldus oprichtster en directeur Clare Tattersall. Zo zijn er belangrijke merken die "in de rij staan" om te praten met de onafhankelijke ontwerpers die met het team hebben samengewerkt.

"We creëren mogelijkheden en gesprekken over de hele digitalisering van de mode," zo lichtte ze toe. "Ons idee is om meeslepende ervaringen te creëren waar je mode echt kunt ervaren. Ik denk dat het modekopende publiek iets nieuws wil. Ze willen op verschillende, zinvolle manieren betrokken worden. Wij willen al deze verschillende manieren van interactie met mode aanbieden om de mode-industrie te verbeteren."

Tattersall's nadruk op onafhankelijke ontwerpers komt voort uit haar overtuiging dat deze ontwerpers een sleutelpositie innemen in de toekomst van de mode. Het evenement zelf is ontworpen om de omwenteling van traditionele hiërarchieën verder aan te jagen. Elk element van het evenement accentueerde de noodzaak om digitale mode en de industrie eromheen te democratiseren, door bijvoorbeeld iedereen die geïnteresseerd was om te spreken toe te staan zich aan te melden voor een plaats in het programma. Dit resulteerde in een brede mix van deelnemers.

Digital Fashion Week NYC 2023 banner. Beeld: Digital Fashion Week

Pros Cons De B2B focus van het evenement stelde de deelnemende bedrijven centraal in het concept en zorgde ervoor dat aan hun behoeften werd voldaan. Het concept van de show is voortdurend in ontwikkeling, dus het kan onduidelijk zijn wat we voor de volgende editie kunnen verwachten. De Europese uitbreiding brengt zowel fysieke als digitale evenementen naar een wereldwijd publiek, waardoor meer deelnemers kunnen deelnemen. Bij de eerste toegang tot het digitale platform kan de bediening van de site lastig zijn, wat de navigatie vaak bemoeilijkt. De lezingen en exposanten omvatten een groot aantal onderwerpen, zodat de hele week lang een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan bod kwam. De timing in het drukke seizoen van de modeweek kan betekenen dat degenen die willen deelnemen al druk bezig zijn met andere agenda's.

Komt het volgend jaar terug? Ja! En op nog meer manieren. In een gesprek met FashionUnited zei Tattersall dat het bedrijf zich momenteel voorbereidt op de uitbreiding naar Europa, inclusief verdere iteraties van het evenement tijdens de London Fashion Week en, mogelijk, de modeweken van Milaan en Parijs. Elk van de evenementen zal per stad verschillen om de relatie met mode volledig tot zijn recht te laten komen. Over de toekomst van Digital Fashion Week zei Tattersall: "Onze hoop is om samenwerkingen te creëren, kansen te bieden aan vernieuwers en hen samen te brengen. Dit zal per seizoen verschillen. We willen niet dat mensen weten wat ze kunnen verwachten en we zijn voortdurend op zoek naar verbetering van alles wat we doen." De editie van het evenement in New York vindt momenteel plaats van negen tot en met veertien februari 2023.

Feb: Metaverse Fashion Week door Everyrealm

Everyrealm's Metaverse Fashion Week in samenwerking met Jonathan Simkhai en Blueberry. Beeld: Everyrealm, MVFW 22

Everyrealm, een investeerder en ontwikkelaar van metaverse-oplossingen, organiseerde zijn eigen versie van de Metaverse Fashion Week samen met de digitale wearable-ontwerper Blueberry en de fysieke modeontwerper Jonathan Simkhai. Het evenement, dat samenviel met de New York Fashion Week, vond plaats in het open world platform Second Life en bood een digitale kijk op Simkhai's herfst/winter 2022 collectie, een dag voor zijn eigen NYFW show.

De digitale wearables die op het podium werden gepresenteerd waren directe transformaties van levensechte kledingstukken, gemaakt met behulp van digitale ontwerpsoftware en videogametechnologie. Elk van de items kon worden gedragen door avatars in de metaverse of in foto's die online werden gedeeld.

Tijdens het evenement zei Simkhai in een persbericht: "Het uitbreiden van onze collectie naar de metaverse was een natuurlijke stap, maar het was cruciaal dat de ervaring trouw zou blijven aan de digitale wereld die we betraden zonder de integriteit van het merk aan te tasten."

Everyrealm's Metaverse Fashion Week in samenwerking met Jonathan Simkhai en Blueberry. Beeld: Everyrealm, MVFW 22

Pros Cons Everyrealm's ontwerpfocus zorgt ervoor dat bezoekers zich volledig kunnen onderdompelen in een specifiek merk en dat details erg ingewikkeld zijn. Er was een uitnodiging nodig, en hoezeer dat ook bijdroeg tot de exclusiviteit, sloot het het evenement ook af voor andere mogelijk geïnteresseerden. Simkhai's phygital implementatie maakt zowel online als offline gebruik van kledingstukken mogelijk, waardoor de mogelijkheden voor het publiek toenemen. Omdat er slechts één merk bij betrokken was, reikte de inhoud van het evenement niet ver en waren meerdere interpretaties niet mogelijk. Everyrealm en Second Life's partnerschap zag een productie die duidelijk geavanceerder was dan die van haar metaverse tegenhangers. Implementatie in Second Life laat geen verdere metaverse-uitbreiding toe, waardoor de mogelijkheden van de digitale producten worden beperkt.

Komt het volgend jaar terug? Hoewel het momenteel onduidelijk is of Everyrealm's Metaverse Fashion Week, of een andere iteratie van het evenement, volgend jaar terugkeert, zei een woordvoerder van het techbedrijf dat het zich momenteel concentreert op zijn activatie en project The Row, dat het presenteerde op Art Basel. Hoewel het momenteel onduidelijk is of Everyrealm's Metaverse Fashion Week, of een andere iteratie van het evenement, volgend jaar terugkeert, zei een woordvoerder van het techbedrijf dat het zich momenteel concentreert op zijn activatie en project The Row, dat het presenteerde op Art Basel. Het initiatief, zoals vermeld op de speciale website, is een metavers platform voor vastgoedontwikkeling, waar kunstenaars met een Architectural Design NFT kunnen interageren en ontwerpen in verschillende digitale ruimtes. Terwijl het eerste Row District momenteel beschikbaar is in het wereld-bouwplatform Mona, wordt verwacht dat toekomstige districten na verloop van tijd in andere metaverses zullen verschijnen.

Mar: Crypto Fashion Week

Lara Vivara's Effervescence bij Crypto Fashion Week. Beeld: Lara Vivara

Tussen 18 en 22 maart 2022 vond de tweede editie van de Crypto Fashion Week plaats, opnieuw georganiseerd en geproduceerd in samenwerking met cryptomediabedrijf Universe Contemporary. Onder het thema 'Be like water' stond het evenement in het teken van de avant-garde, met een reeks onafhankelijke ontwerpers en digital-first merken op de voorgrond.

DressX werkte samen met een handvol digitale en fysieke ontwerpers, waaronder Roksanda, Shayli Harrison en Yimeng Yu, aan NFT's die via een veiling werden verkocht. Terwijl de looks van Roksanda werden gedragen door de onlangs onthulde avatars Leanne 8.1 en Catty 8.1, liet Rebecca Minkoff in samenwerking met het Institute of Digital Fashion haar tweede NFT-collectie zien, met onder meer de transformatie van de kenmerkende 'Morning After Bag' van het merk. Paneldiscussies en lezingen werden gehouden in een landschap onder zeeniveau, waar avatars van panelleden spraken over onderwerpen als augmented reality (AR), duurzaamheid, Web3-platforms en identiteit.

De makers van Crypto Fashion Week zaten achter de creatie van het Meta Gala, een evenement dat plaatsvond in september 2021, gelijktijdig met het Met Gala. In tegenstelling tot de real-life gelegenheid werden virtuele influencers en ontwerpers van NFT-outfits uitgenodigd om het digitale evenement bij te wonen, om looks te showen die vervolgens konden worden gekocht in een op Web3 gebaseerde veiling. Ontwerpers en modehuizen die looks presenteerden op de witte loper waren onder meer The Fabricant, Tribute Band, Reo en Karl Lagerfeld, die virtuele influencer Lil Miquela een digitaal pak uit zijn Karl by Karl-collectie had geschonken.

Artificial Butterfly door Yimeng Yu, Crypto Fashion Week. Beeld: Yimeng Yu

Pros Cons Onafhankelijke digitale ontwerpers stonden op de voorgrond van dit evenement, met als doel het democratiseren van digitale mode Er was een bijzondere aandacht voor zeldzame, eenmalige items, die weliswaar een gevoel van exclusiviteit creëerden, maar een drempel opwerpen voor bredere klanten om mee te doen Herhalingen van het evenement waren op grote schaal beschikbaar op YouTube en andere vormen van sociale media, waardoor de inhoud op grotere schaal toegankelijk werd De zeer geavanceerde, avant-gardistische aard van de ontwerpen maakte het vrij niche en mogelijk moeizaam om er binnen te breken Deze modeweek kende een enorm engagement via verschillende media en kanalen, wat een aanzienlijke hoeveelheid discussie en bereik opleverde Veel van dit evenement was afhankelijk van NFT-bezit en cryptocurrency, elementen die door jongere kopersgroepen niet ten volle worden benut

Komt het volgend jaar terug? Het is momenteel onduidelijk of CFW volgend jaar een terugkeer maakt. Het Instagram-account van de oorspronkelijke producent van het evenement, Universe Contemporary, is sinds maart 2022 niet meer actief en ook het officiële CFW-account heeft sinds april geen berichten meer geplaatst. Tijdens de Miami Art Week op 3 december werd een Metagala 22 concept preview onthuld door dezelfde organisatoren van CFW, maar het is nog niet duidelijk of Meta Gala of CFW volgend jaar in dezelfde vorm terugkeert. Het digitale designhuis Injury heeft op zijn website te kennen gegeven dat het tijdens Metagala 22 een showcase van de modecollectie 2023 zal aanbieden. Bovendien verwees een Telegram-account voor de evenementen naar 'CFW 23' in de beschrijving, wat mogelijk de comeback bevestigt.

Mar: Decentraland’s Metaverse Fashion Week

Dolce & Gabbana Metaverse Fashion Week 2022. Beeld: Decentraland, MVFW 22

Ongetwijfeld een van de meest gehypte metaverse evenementen van dit jaar, Decentraland's Metaverse Fashion Week (MVFW) zag 108.000 unieke bezoekers gedurende de vijf dagen dat het werd gehouden, van 24 tot 27 maart. Het evenement bevatte alles van virtuele winkelopeningen tot een bomvol modeshowprogramma en afterparties met sterren.

Decentraland had een sterke merken line-up, met veel internationale labels die het evenement gebruikten om hun metaverse debuut te maken. Terwijl Selfridges een digitale versie van zijn warenhuis opende, werkten andere merken samen met Web3-technologiebedrijven om winkels te openen in verschillende 'districten' van de virtuele wereld. Puma en Perry Ellis lanceerden pop-ups in de op New York geïnspireerde Fresh Drip Zone van Rarible, DKNY en Casablanca openden winkels in het digitale winkelcentrum van Boson Protocol en Etro en Dolce & Gabbana onthulden locaties in het Luxury Fashion District van UNXD.

Volgens de definitieve cijfers van het platform werden er in de loop van de vijf dagen 7.065 wearables verkocht van verschillende ontwerpers en merken, werden er 165.861 gratis wearables geslagen en werd er in totaal voor 76.757 dollar aan wearables verkocht.

Rarible's Decentraland winkelkwartier. Beeld: Decentraland, MVFW 22

Pros Cons In vergelijking met andere evenementen van dit kaliber had MVFW een groot bereik, ondersteund door mediaverslaggeving en merkbetrokkenheid De meeste merken die zich presenteerden waren luxemerken en sloten daarom vaak niet aan bij de jonge consumenten van het platform De reeks gevestigde merken die presenteerden gaf MVFW een prominente agenda, waarbij velen een geavanceerde kant van digitale mode lieten zien Het evenement trok veel bezoekers, en hoewel dit voor betrokkenheid zorgde, waren de banen vaak overvol en delen van het platform defect MVFW bracht een aanzienlijk Gen Z-publiek binnen, een klantenbestand dat de weg wijst naar digitale mode en deze waardevol maakt Voor degenen die niet vertrouwd zijn met het metaverse terrein, kan Decentraland een uitdaging zijn om door te navigeren, met uitgestrekte gebieden die veel verkenning vereisen

Komt het volgend jaar terug? Ja! MVFW heeft de data voor het volgende evenement op 28-31 maart 2023 bekendgemaakt. Meer informatie over het komende evenement is hier te vinden.

Jul: Meta Festival door Dept

Meta Festival 2022. Beeld: Dept

Het "eerste 24-uurs" metaverse evenement, Meta Festival, vond plaats op 28 juni in Metapolis, een virtuele wereld ontwikkeld door digitaal agentschap Dept en metaversebedrijf Journee. Metapolis heeft gebieden als een 'live' podium voor paneldiscussies en vier ontdekkingsgebieden die verschillende onderwerpen behandelden. In totaal namen 123 sprekers deel aan het evenement, die ofwel verspreid waren over de excentrieke kaart ofwel werden ontvangen in presentaties op het hoofdpodium, die gebruikers allemaal konden bekijken door een gepersonaliseerde avatar door de ruimte te besturen. Tot de deelnemers behoorden personen van onder meer Calvin Klein en H&M, maar ook Coca-Cola, Epic Games en Netflix.

Tijdens de 24 uur van het evenement waren er 6.500 deelnemers uit 109 landen in drie verschillende tijdzones. Het bereik was 8,2 miljoen mensen, wat Dept hielp zijn doel te bereiken om het merk uit te breiden en zijn database te vergroten.

Kristin Conin, hoofd US marketing bij Dept, vertelde FashionUnited: "De feedback was zeer positief. Destijds waren er niet veel evenementen in de metaverse die toegankelijk aanvoelden, dus ik denk dat we het voordeel van de timing hadden. Aangezien het een onderwerp is dat zoveel merken proberen uit te zoeken en te begrijpen, hebben we geprobeerd een zo breed mogelijk publiek te bereiken. We wilden het evenement meer op merken richten, maar altijd als je het over crypto hebt, is er een publiek dat daarmee gepaard gaat en dat waarschijnlijk meer op consumenten gericht is."

Conin merkte op dat er weliswaar enkele onverwachte connectiviteitsproblemen waren, grotendeels te wijten aan te veel mensen die probeerden verbinding te maken met de server. Maar, volgens haar lag de nadruk van het team op gebruikerservaring, wat resulteerde in een eenvoudig te gebruiken platform. Ze voegde eraan toe dat de deelnemers niet alleen waren geselecteerd uit het klantenbestand van Dept, maar uit een breder bereik van individuen, merken en bedrijven die een interessante inbreng hadden in de wereld van digitale mode en Web3-ontwikkeling.

Meta Festival 2022. Beeld: Dept

Pros Cons De panels en lezingen waren bijzonder informatief en varieerden van inleidende seminars tot geavanceerde discussies over onderwerpen binnen Web3 en digitalisering Dit evenement was minder gericht op mode, dus niet zo'n platform voor digitaal ontwerp en productie Vergeleken met veel van zijn collega's was Meta Festival zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te navigeren, met soepele bediening en duidelijk aangegeven gebieden De populariteit ervan leidde vaak tot enkele glitches en zichtbare moeilijkheden aan de technische kant Het evenement bestond uit een uitgebreide reeks onderwerpen, die een groot deel van de onderwerpen binnen digitale mode, crypto en e-commerce bestreken Een groot deel van het evenement was bedoeld voor onderwijs en discussie, met minder nadruk op digitale producten

Komt het volgend jaar terug? Het is helaas nog niet uitgemaakt of het Meta Festival, of een versie daarvan, volgend jaar zal plaatsvinden. Exploitant Dept richt zich wel op de ontwikkeling van initiatieven die metaverse en Web3-strategieën verder integreren in zijn activiteiten, in een poging de onderwerpen te versterken voor zowel zijn klantmerken als zijn eigen medewerkers. Tijdens een gesprek met FashionUnited zei Isabel Perry, directeur technologie van Dept, dat hoewel het bedrijf niet kon bevestigen of het volgend jaar een Meta Festival zou organiseren, het wel een aantal andere evenementen zou organiseren die zich richten op de aspecten van gemeenschap en immersie binnen verschillende platforms, zoals Discord en Twitch. Perry voegde eraan toe: "We zijn echt geïnteresseerd in ticketing en in de token gate community [het gebruik van NFT's en crypto voor exclusieve toegang tot evenementen en content], dus we denken over deze dingen na voor ons volgende evenement. Hoe creëer je dat gemeenschapsgevoel? Hoe moedig je mensen aan elkaar te ontmoeten? Hoe ga je deze technologieën toepassen? Vanuit marketingoogpunt kunnen dit soort evenementen mensen bereiken op een manier die meer impact heeft, merkbetrokkenheid kan stimuleren en met meer mensen in contact kan komen op een manier die in fysieke ruimtes niet mogelijk is."

Aug: Metaverse Fashion Event door Style.me

Style.Me's Metaverse Fashion Event in samenwerking met XRSpace en CLA Fashion Platform. Beeld: Style.Me

3D fashion tech company Style.me werkte samen met metaverse ontwikkelaar XRSpace en de Chinese mode marktplaats CLA Fashion Platform aan een evenement dat een maand duurde, van 28 juli tot 31 augustus. De groep organiseerde een immersieve ruimte binnen Goxr, het digitale wereldplatform van XRSpace, waar gebruikers gepersonaliseerde avatars konden bewegen om modeshows te bekijken, digitale producten virtueel uit te proberen en deel te nemen aan gesprekken en panels uit de sector.

Naast shows van CLA, waarin het merk digitale collecties van 'next-gen' ontwerpers toonde, waren er op het evenement ook acht lezingen door professionals uit de industrie in China. De onderwerpen varieerden van inleidende stukken over digitale mode en technologie tot onderwerpen die minder gericht waren op digitalisering, zoals het ontwerpen van kostuums of bordspellen. De lezingen konden worden bekeken in een presentatieruimte, waar bezoekers hun avatars konden plaatsen om te kijken naar en te communiceren met de sprekers.

In de release zei de president van Style.Me, Rufus Parkinson: "Vanaf dag één is het doel van Style.Me geweest om consumenten in staat te stellen mode in de digitale ruimte te visualiseren en er interactie mee te hebben. Dit partnerschap stelt merken en ontwerpers in staat die eerste stap in de metaverse te zetten en een nieuw publiek aan te spreken in deze virtuele werelden."

In termen van respons vertelde COO voor CLA Fashion Platform Dida Lin aan FashionUnited dat het trio positief werd ontvangen, omdat deelnemers hun enthousiasme uitten om voor het eerst een metaverse runway te zien. Lin zei verder: "Deelnemers merkten op dat ze veel hadden geleerd door alle lezingen die we ook hadden, over 'digitale mode', NFT's en tech talks."

Style.Me's Metaverse Fashion Event met CLA Fashion Platform en GOXR. Beeld: CLA Fashion Platform

Pros Cons De panels en voordrachten waren introducerend en boden een duidelijk overzicht van verschillende onderwerpen waarmee de deelnemers mogelijk niet vertrouwd zijn. For those who are unfamiliar with avatars and metaverse platforms, the event could have proved challenging at first to move around Dankzij de betrokkenheid van CLA en het grote aantal panelleden gaf het evenement een goed inzicht in de geavanceerde Chinese markt voor digitale mode Despite all talks being available on YouTube following the event, each of them were only in Chinese making it difficult for an international audience Talks, algemene verkenningen en shows hadden elk zeer interactieve elementen, waardoor gebruikers gemakkelijk met elkaar konden communiceren Het evenement had vooral betrekking op ontwerpers die deel uitmaken van het platform van de CLA en had daarom een minder groot bereik wat betreft de deelname

Komt het volgend jaar terug?? Hoewel alle deelnemende bedrijven nog niet hebben bevestigd of er nog een evenement zal plaatsvinden, staat in een persbericht van Style.me en XRSpace dat het Metaverse Fashion Event de eerste is van vele phygital experiences die zullen plaatsvinden onder hun partnerschap, elk met het doel om meer nut voor digitale mode te brengen. Voor CLA Fashion Platform zal deze intrede in de metaverse ook niet de eerste zijn. Dida Lin, COO van de marktplaats, vertelde FashionUnited: "We zijn van plan volgend jaar een virtuele modeshow uit te werken, om de modegrenzen van landen te doorbreken en meer mensen bewust te maken van wat CLA en onze partners doen voor deze techindustrie."

Sept: World of Women Fest

World of Women Fashion Fest 2022. Beeld: RLTY

Over drie dagen, van 20 tot 22 september, trok World of Women Fest naar Decentraland om een scala aan festiviteiten te presenteren, van dansevenementen tot runways. De gelegenheid werd ontwikkeld door het metaverse evenementenbedrijf RLTY, samen met digitaal modehuis The Fabricant en de door vrouwen gerunde NFT-gemeenschap World of Women (WoW). Volgens een persbericht van RLTY had het evenement tot doel leiders uit de sector virtueel met elkaar in contact te brengen, samenwerking mogelijk te maken en gesprekken te verrijken via een nieuwe omgeving.

Het bepalende onderdeel van het evenement was de lancering van het hoofdkwartier van de modemetaverse, Synth Avenue, waar pop-up winkels van digitale modemerken en grote schermen voor paneldiscussies werden geplaatst in een ruimte die de Fifth Avenue in New York weerspiegelt. Als onderdeel van het evenement werkten WoW en The Fabricant ook samen aan een 27-delige digitale collectie die vrouwen in de metaverse brengt. Elk van de looks, verkrijgbaar als NFT's op OpenSea of met de Mana-valuta van Decentraland, kon worden bekeken in roterende automaten in de virtuele winkelruimte. Merken als Adidas, Puma en Under Armour en 20 materiaalontwerpers namen ook deel aan de gelegenheid.

In een poging om de exclusiviteit te verhogen, kregen panelleden van het evenement, ontwerpers en WoW-leden elk toegang tot een VIP-ruimte, terwijl WoW ook een beperkt aantal cryptobeurzen lanceerde, waaronder een 'Supernova-buidel'. Volgens een persbericht daalden duizenden deelnemers neer op het evenement, wat soms storingen in de server veroorzaakte, maar RLTY merkte op dat klanten geduldig bleken te zijn om deel te nemen. Het bedrijf voegde eraan toe: "Als gebruikers bereid zijn om de cumulatieve bètaversie van metaverse-technologie te verdragen, kunnen we ons alleen maar voorstellen hoe massale adoptie eruit zou kunnen zien naarmate platforms hun UX voortdurend verbeteren."

Over de drie dagen werd het evenement bijgewoond door gemiddeld 150 gebruikers per dag, met pieken tijdens dag twee, toen er paneldiscussies waren van The Fabricant en Anna Dart, en dag drie voor het slotfeest.

World of Women Fashion Fest 2022. Beeld: RLTY

Pros Cons Het evenement richtte zich op het naar de voorgrond brengen van vrouwen in de digitale mode, een ruimte waarin zij vaak in de minderheid zijn Decentraland gaat gepaard met verschillende technische beperkingen, die vaak resulteren in gebrekkige gebruikerservaringen De toevoeging van exclusieve aanbiedingen stimuleerde de deelname van zowel merken als consumenten, waardoor grenzen tussen B2B en B2C vervaagden Een focus op meer gevestigde merken liet minder ruimte voor zelfstandigen en starters om mee te doen. Ondanks de technische problemen waren de bezoekers volgens RLTY geduldig en toonden zij hun bereidheid om te wachten en hun wens om deel te nemen Exclusieve aanbiedingen waren meestal beschikbaar voor geselecteerde deelnemers, wat een obstakel vormt voor degenen die verder willen integreren

Komt het volgend jaar terug? Hoewel RLTY op dit moment niet kon aangeven welke plannen er volgend jaar op het programma staan, bevestigde het wel dat er soortgelijke evenementen in het verschiet liggen. Een woordvoerder van het bedrijf verklaarde dat er "binnenkort veel te delen valt”.

Nov: Metaverse Fashion Summit

Metaverse Fashion Council x Mext 'Metaverse Fashion Summit'. Beeld: Mext

De Metaverse Fashion Summit was, net als vergelijkbare evenementen, opgezet in een formaat dat doet denken aan fysieke beurzen, in een virtuele ruimte met een beursvloer, sprekersruimte en perskamer. Het driedaagse evenement werd georganiseerd door metaverse-ontwikkelaar Mext samen met de Metaverse Fashion Council, een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) en duurde van 28 tot 30 november. Er was een panelprogramma dat elke dag ongeveer vijf uur in beslag nam.

De 'summit' kon worden bekeken op verschillende door Mext gebouwde metaverse platforms en op een reeks locaties in de echte wereld, waaronder Tokio, Delhi, Dubai, Parijs, Londen en New York. Er was ook een uitgebreid programma met veertig gesprekken onder leiding van deskundigen, drie rondetafelgesprekken en creatieve evenementen en presentaties die betrekking hadden op wisselende gebieden van het thema 'digitale mode'. Een extra 'Demo Day' vond ook plaats op een van de dagen en bood startups, projecten en ondernemers een platform om te netwerken met angel investors en venture capitalists.

Het doel van het evenement was om leiders van de industrie samen te brengen om toekomstig beleid en normen rond metaverse mode te bespreken en te ontwikkelen. De besproken onderwerpen waren onder meer 'phygitalisatie', luxemerken en de inclusie van vrouwen in de industrie. De de deelnemers varieerden van oprichters van verschillende metaverse platforms tot creatieve directeuren van digitale modemerken.

Metaverse Fashion Council x Mext 'Metaverse Fashion Summit'. Beeld: Mext

Pros Cons Event opent met een duidelijke uitleg van alle opties om het navigeren te vergemakkelijken Het platform haperde vaak en werd traag, afhankelijk van het aantal gebruikers dat toegang probeerde te krijgen Er was een groot aantal sprekers en exposanten aanwezig, die alle sectoren van de industrie bestreken en informatie gaven over een breed scala aan onderwerpen Gebieden waren vaak onduidelijk gemarkeerd, waardoor het moeilijk werd om te weten wat je aan het bekijken was Er werden zowel fysieke als digitale evenementen gehouden op meerdere locaties, zodat een breder publiek kon deelnemen De onderwerpen waren vaak vrij geavanceerd, daarom waren sommige niet helemaal geschikt voor nieuwkomers.

Komt het volgend jaar terug? Ja! Mext gaat opnieuw samenwerken met de Metaverse Fashion Council voor een driemaandelijks evenement, 'Metaverse Fashion Fest'. In een gesprek met FashionUnited zei Mext CEO Hanène Maupas dat het volgende evenement gepland is voor 12 en 13 januari 2023 en dat er al een vergadering heeft plaatsgevonden tussen de twee organisaties om de mogelijke agenda te bespreken.

Dit artikel is geschreven door Rachel Douglass en verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.